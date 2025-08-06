تشييع جثامين ضحايا سقوط طائرة الحماية المدنية في جيجل

"كانوا يؤدون واجبهم المهني في مهمة تدريبية"

وقفة ترحّم على أرواح الضحايا في جيجل

شيّعت يوم الأربعاء جثامين ضحايا حادث تحطّم الطائرة التابعة للحماية المدنية في جيجل، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المحليين، وجموع غفيرة من المواطنين.

وتوفيّ 4 أشخاص يوم الثلاثاء، جراء تحطّم طائرة استطلاع تابعة للحماية المدنية، بعد إقلاعها من مطار فرحات عباس بولاية جيجل في مهمة تدريبية.

وجاء في بيان للحماية المدنية:”على إثر حادثة سقوط طائرة استطلاع وتعرّف تابعة للحماية المدنية، من نوع “زيلين”، على مستوى مطار فرحات عباس بولاية جيجل. أثناء مهمة تدريبية، توفي 4 أشخاص كانوا يؤدّون واجبهم المهني”.

ويتعلق الأمر حسب ما ذكره ذات البيان بكل من:

المقدم برجي رضوان قائد المجموعة الجوية الحماية المدنية،

النقيب غلاي صهيب طيار متربص،

الممرن طوبال رمال من مدرسة الطيران أبداطا،

ومسيّر شركة طيران تراكتور من جنسية شيلية.

وقد أشرف وزيرا الداخلية والشؤون الدينية صباح الأربعاء بمقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في جيجل، رفقة المدير العام للحماية المدنية، وبحضور ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، على “وقفة ترحّم على أرواح شهداء الواجب المهني”.

وبعد ذلك، حضر وزيرا الداخلية والشؤون الدينية، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للحماية المدنية، ووالي الجزائر، مراسم تشييع جثمان المقدم برجي رضوان بمقبرة عين طاية في العاصمة.

وفي قسنطينة، تمّ تشييع جثمان الممرّن طوبال رمال بمقبرة عين سمارة، بحضور وزيري العمل والرياضة، ووالي قسنطينة. إلى جانب ممثلين عن السلطات المدنية والعسكرية بالولاية، وجمع من المواطنين.

فيما ووري جثمان النقيب صهيب غلاي بمقبرة الشيخ السنوسي في تلمسان، بحضور وزيري النقل والأشغال العمومية، والمفتش العام بالمديرية العامة للحماية المدنية، وجمع من المواطنين والمسؤولين المحليين.

الرئيس تبون يعزّي عائلات الضحايا

وقدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعزيته لعائلات ضحايا سقوط الطائرة، حسب ما ذكره بيان للرئاسة في وقت لاحق، مؤكدا وجود شخص من جنسية أجنبية بين المتوفّين، وهو مؤطر الرحلة التدريبية.

وجاء في تعزية الرئيس تبون:

​وعلى إثر هذه الفاجعة الأليمة، أتوجه إلى كافة إطارات وأعوان الحماية المدنية، وعائلات الضحايا، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد شهداء هذه المهنة الإنسانية النبيلة برحمته الواسعة.

كما قدّم المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف “على إثر هذا المصاب الجلل، أحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلات الضحايا الواجب المهني”، يضيف البيان.