تشييع جنازة ابراهيم غومة.. عبد المجيد علاهم ممثلا لرئيس الجمهورية

يشارك المستشار عبد المجيد علاهم في مراسيم جنازة المجاهد إبراهيم غومة ممثلا لرئيس الجمهورية، مرفوقا بوفد رفيع المستوى.

وأوضح بيان لمصالح ولاية إليزي، الاثنين، أن مستشار رئيس الجمهورية عبد المجيد علاهم وصل إلى اليزي، رفقة وزير الداخلية كمال بلجود، وزير المجاهدين العيد ربيقة ونائب رئيس مجلس الآمة وأعضاء مجلس الآمة وكان في استقبالهم والي الولاية مصطفى آغامير بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي.

، أعضاء اللجنة الأمنية، أعضاء البرلمان وهذا من أجل حضور مراسيم تشيع جنازة المغفور له الحاج غومة إبراهيم بن غومة أمين عقال الطوارق بإيليزي وعضو مجلس الآمة عن الثلث الرئاسي.