تشييع جنازة الراحل محمد السعيد

شيّعت يوم الأربعاء جنازة المتحدث السابق باسم رئاسة الجمهورية الفقيد بلعيد محند أوسعيد، المدعو محمد السعيد.

جثمان الفقيد الذي توفي يوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 75 عاما، ووري الثرى بمقبرة سيدي يحيى في العاصمة، بحضور مسؤولين في الدولة ، وجمع من المشيّعين.

الرئيس تبون: برحيل محند أوسعيد نُودع إعلاميًا كبيرًا مقتدرًا من جيل الرواد الأكفاء

وفي 31 ماي 2022، وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء رسالة إلى عائلـة المرحوم بلعيد محند أوسعيد، معتبرا الفقيد من جيل الرواد الأكفاء، خدم بلده بإخلاص وتفان من خلال المهام والمسؤوليات التي تولاها سفيرًا ووزيرًا، ومساهماته في النشاط السياسي.

نص رسالة رئيس الجمهورية:

“إلى عائلـة المرحوم بلعيد محند أوسعيد

الله أكبر ..

قضى المولى تبارك وتعالى أن نُفجع معكم بمصابنا الأليم في فقد المرحوم محند أوسعيد، الذي يلتحق إلى جوار ربّ العزّة بعد أن كابد بصبر وإيمان الابتلاء بالمرض، وبرحيله نُودع ببالغ التأثر والأسى إعلاميًا كبيرًا مقتدرًا من جيل الرواد الأكفاء، خدم بلده بإخلاص وتفان من خلال المهام والمسؤوليات التي تولاها سفيرًا ووزيرًا، ومساهماته في النشاط السياسي ..

لقد عرفنا الفقيد رجلاً وطنيًا شديد التعلُّق بالوفاء لوطنه وأمته.. حريصًا على الإتقـــان فـي الأداء، ملتزمًا ومتشبعًا بثقافـــة الدولــــة، وإننا إذ نحتسب إلى المولى عزَّ وجلَّ فيما قدَّر، لا نملك إلا التسليم بما كتب من آجال، ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ صدق الله العظيم.

وأمام هذه المحنة ..وفي هذه اللحظات العصيبة، أدعو الله تعالى أن يَعمُر النفوس المكلومة بالسكينة والرضا، ويتولى الفقيد برحمته الواسعة، وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان ..عظم الله أجركم..إنا لله وإنا إليه راجعون.

﴿ يَا أَيتُها النفْسُ المُطمَئِنةُ * ارْجِعي إلى رَبِك ِرَاضِيةً مرضيةً * فادْخُلِي في عِبَادِي* وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ صدق الله العظيم.”

المتحدث السابق باسم رئاسة الجمهورية محمد السعيد في ذمّة الله

توفي يوم الثلاثاء المستشار السابق برئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد، المدعو محمد السعيد، عن عمر ناهز 75 عاما، حسب ما أعلن عنه حزب الحرية والعدالة في بيان.

الفقيد بدأ مسيرته المهنية صحفيا في عدّة مؤسسات عمومية، قبل أن يخوض غمار السياسة. كما تولّى عدّة مناصب دبلوماسية وحكومية على غرار سفارة الجزائر لدى البحرين، ووزارة الاتصال.

ترشّح محمد السعيد لرئاسيات 2009، وكان قد أسّس في نفس السنة حزب “الحرية والعدالة” الذي حصل على اعتماد وزارة الداخلية في 2012.

في ديسمبر 2019، أعلن محمد السعيد عن استقالته من الحزب. ليعيّن وزيرًا مستشارًا للاتصال ومتحدثا رسميا باسم رئاسة الجمهورية. قبل أن يعفى من مهامه في سبتمبر 2021.