تشييع جنازة بن صالح بحضور الرئيس تبون

ووري الثرى، ظهر الخميس، جثمان رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح بمقبرة العالية بحضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكبار المسؤولين في الدولة والسلك الدبلوماسي.

وحمل جثمان رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح من مقر سكناه إلى مقبرة العالية في موكب جنائزي على مدرعة عسكرية ضمن مراسم جنازة رسمية.

وفاة بن صالح.. تنكيس العلم 3 أيام والجنازة بمقبرة العالية

توفي رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح، الأربعاء 22 سبتمبر الجاري، عن عمر ناهز الـ80 عاما، بحسب ما أعلن مجلس الأمة في بيان رسمي.

وكان الفقيد يعاني منذ سنوات طويلة من مرض عضال ويخضع للعلاج بالمستشفي العسكري بعين النعجة، وبحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية فإن الجنازة تشيع، الخميس، بعد صلاة الظهر بمقبرة العالية.

وأضافت أنه تقرر تنكيس العلم الوطني لمدة 3 أيام ابتداء من الأربعاء 22 سبتمبر.

ونشر مجلس الأمة بيانا ينعي من خلاله في وفاة بن صالح جاء فيه: “ينعي مجلس الأمة إلى الأمة والشعب الجزائري وفاة رئيس الدولـة الأسبـق ورئيس مجلس الأمـــــة السابق، المجاهد عبد القادر بن صالح، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021”.

وكان عبد القادر بن صالح هو الرئيس المؤقت للجمهورية الجزائرية منذ مارس 2019، وفي 9 أفريل 2019 أعلنه البرلمان الجزائري بغرفتيه رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور.

وبعد أن أعلن رسميا الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إثر استقالة عبد العزيز بوتفليقة بعد انقضاء 90 يوما مدد المجلس الدستوري بفتوى دستورية بقاء رئيس الدولة في منصبه لغاية تحقيق تنظيم الانتخابات الرئاسية 2019.