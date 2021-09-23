-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تشييع جنازة بن صالح بحضور الرئيس تبون
الجزائر

تشييع جنازة بن صالح بحضور الرئيس تبون

نادية شريف
  • 10942
  • 4
تشييع جنازة بن صالح بحضور الرئيس تبون

ووري الثرى، ظهر الخميس، جثمان رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح بمقبرة العالية بحضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكبار المسؤولين في الدولة والسلك الدبلوماسي.

وحمل جثمان رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح من مقر سكناه إلى مقبرة العالية في موكب جنائزي على مدرعة عسكرية ضمن مراسم جنازة رسمية.

وفاة بن صالح.. تنكيس العلم 3 أيام والجنازة بمقبرة العالية

توفي رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح، الأربعاء 22 سبتمبر الجاري، عن عمر ناهز الـ80 عاما، بحسب ما أعلن مجلس الأمة في بيان رسمي.

وكان الفقيد يعاني منذ سنوات طويلة من مرض عضال ويخضع للعلاج بالمستشفي العسكري بعين النعجة، وبحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية فإن الجنازة تشيع، الخميس، بعد صلاة الظهر بمقبرة العالية.

وأضافت أنه تقرر تنكيس العلم الوطني لمدة 3 أيام ابتداء من الأربعاء 22 سبتمبر.

ونشر مجلس الأمة بيانا ينعي من خلاله في وفاة بن صالح جاء فيه: “ينعي مجلس الأمة إلى الأمة والشعب الجزائري وفاة رئيس الدولـة الأسبـق ورئيس مجلس الأمـــــة السابق، المجاهد عبد القادر بن صالح، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021”.

وكان عبد القادر بن صالح هو الرئيس المؤقت للجمهورية الجزائرية منذ مارس 2019، وفي 9 أفريل 2019 أعلنه البرلمان الجزائري بغرفتيه رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور.

وبعد أن أعلن رسميا الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إثر استقالة عبد العزيز بوتفليقة بعد انقضاء 90 يوما مدد المجلس الدستوري بفتوى دستورية بقاء رئيس الدولة في منصبه لغاية تحقيق تنظيم الانتخابات الرئاسية 2019.

مقالات ذات صلة
لعمامرة يناقش ملف الصحراء الغربية مع مسؤولة في الإدارة الأمريكية

لعمامرة يناقش ملف الصحراء الغربية مع مسؤولة في الإدارة الأمريكية

سقوط مرتقب لعشرات الأحزاب في معركة جمع التوقيعات

سقوط مرتقب لعشرات الأحزاب في معركة جمع التوقيعات

أمطار الخريف تفسد فرحة الدخول المدرسي

أمطار الخريف تفسد فرحة الدخول المدرسي

النقل البري عندنا

النقل البري عندنا

الشروع في إحصاء أساتذة الجامعات طالبي السكن

الشروع في إحصاء أساتذة الجامعات طالبي السكن

رفع السعر المرجعي للأسمدة بداية من أكتوبر القادم

رفع السعر المرجعي للأسمدة بداية من أكتوبر القادم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • ملاحظ

    ان الله وان اليه رجعون اللهم ارحمه واغفر له

    0
  • عادل

    اعتبروا يا أولى الالباب الموت تحصد كل يوم عودو إلى ربكم قبل فوات الأوان اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المحسنين ان لله وانا اليه راجعون البقاء لله غفر الله لجميع المسلمين

    23
  • محمد الصالح

    ربي يرحمه ويسكنه فسيح جناته. رجل وطني ومخلص ويحب الجزائر . وتحمل المسؤولية والجزائر تمر بمرحلة صعبة وهو مريض.طيب الله ثراه

    -22
  • قبايلي إبن الجزائر الأبية

    اذكروا محاسن موتاكم...إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له و ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء و ألهم ذويهم الصبر والسلوان...لله ما أعطى و لله ما أخذ

    -13

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد