-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تشييع جنازة بوتفليقة بحضور الرئيس تبون وكبار المسؤولين

الشروق أونلاين
  • 36151
  • 41
تشييع جنازة بوتفليقة بحضور الرئيس تبون وكبار المسؤولين

شيّع ظهر الأحد، جثمان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، بمقبرة العالية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة على رأسهم الرئيس عبد المجيد تبون.

ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية صورة عن الجنازة التي قالت أنه قد حضرها إلى جانب رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, كبار المسؤولين في الدولة، أعضاء الحكومة وكذا أفراد من عائلة الراحل.

وأضافت بالمناسبة ألقى وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، كلمة تأبينية ذكر فيها المسيرة النضالية للفقيد و أبرز محطات حياته السياسية.

وتوفي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي حكم البلاد عشرين سنة من 1999 إلى 2019 ليلة الجمعة، عن عمر ناهز 84 سنة.

وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة: رئيس الجمهورية يقر تنكيس العلم لثلاثة أيام

قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تنكيس العلم، لمدّة ثلاثة أيام ابتداء من السبت، عبر كامل التراب الجزائري.

بيان من رئاسة الجمهورية :

قرّر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على إثر وفاة الرئيس السابق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، تنكيس العلم الوطني، لمدّة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم، عبر كامل التراب الوطني.

وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

وكانت رئاسة الجمهورية  قد أعلنت مساء الجمعة 17 سبتمبر  وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 سنة.

تولى بوتفليقة الحكم عام 1999 في انتخابات أجريت بعد استقالة الرئيس الأسبق اليامين زروال في عام 1998.

واستمر حكم بوتفليقة 20 عاما كاملة إلى غاية استقالته من منصبه في 2 أفريل 2019 بعد مظاهرات الحراك في 22 فيفري من نفس العام.

وكان الرئيس السابق قد أصيب بوعكة صحية غير خطيرة في 26 نوفمبر 2005 ونقل للمستشفى قبل أن يغادره في 31 ديسمبر 2005.

وأصيب بوتفليقة في عام 2013 بجلطة دماغية أبعدته عن حكم البلاد فعليا، وكان آخر ظهور له يوم تقديم استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي تولى بعده رئاسة الدولة بحكم الدستور إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر 2019 فاز بها الرئيس عبد المجيد تبون.

وولد عبد العزيز بوتفليقة في 2 مارس 1937 بوجدة، والتحق بصفوف جيش التحرير الوطني ضد الاحتلال الفرنسي وعمره 19 عاما، وبعد الاستقلال أصبح عضوا في أول مجلس تأسيسي وطني، وتولى بعدها في عهد الرئيس الراحل أحمد بن بلة وزارة الشباب والرياضة والسياحة وهو في سن الخامسة والعشرين.

وأصبح بوتفليقة في 1963 وزيرا للخارجية واستمر في منصبه إلى غاية وفاة بومدين في 1978.

وانتخب بوتفليقة في 1989 عضوا في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني إلى غاية انتخابه رئيسا في 1999 خلفا لليامين زروال، وقد حكم 20 عاما كاملة ما جعله أطول رؤساء الجزائر مكوثا في الحكم، إلى غاية استقالته في أفريل 2019.

مقالات ذات صلة
الراحل بوتفليقة.. مسار طويل ومحطات كبرى في حياته

الراحل بوتفليقة.. مسار طويل ومحطات كبرى في حياته

الحالة الجوية ليوم الاثنين: أمطار رعدية عبر الولايات الوسطى والشرقية

الحالة الجوية ليوم الاثنين: أمطار رعدية عبر الولايات الوسطى والشرقية

لقاح كورونا: الكشف عن تاريخ خروج أول دفعة من مخابر صيدال بالجزائر

لقاح كورونا: الكشف عن تاريخ خروج أول دفعة من مخابر صيدال بالجزائر

حوادث المرور: باتنة تتربع على عرش الولايات الجزائرية

حوادث المرور: باتنة تتربع على عرش الولايات الجزائرية

دنانير “السّاعات الإضافية”.. إهانة للأستاذ والمعلم

دنانير “السّاعات الإضافية”.. إهانة للأستاذ والمعلم

درك العاصمة يحذر السائقين المتهورين

درك العاصمة يحذر السائقين المتهورين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
41
  • حكيم

    انا لله وان اليه راجعون تغمده الله برحمته الواسعة

    -2
  • Rachid

    رحم الله رئيسنا السابق عبد العزيز بوتفليقة و تغمد روحه بالرحمة و المغفرة

    -18
  • حرية

    انك ميت و كلنا ميتون ذهب الي مكان يتلاقى فيه المتخاصمون. فليعتبر المعتبرون...........................

    61
  • إسحاق

    بوتفليقة يشبه كثيرا والد رحمه صورة طبق الأصل الذي توفي بنفس الطريقة لذالك لم أجرئ يوما على شتمه او سبه ان لله وإن إليه راجعون رجائا مهما اطلب من المعلقين ألا يقول فيه كلام سيء لانه الان بين يدي خالقه ترحمو عليه وادعو له بالجنة والسلام

    -3
  • الصنهاجي

    الله يرحمه، الا انه لم يحسن تدبير بحبوحة مالية كبيرة ، 1500 مليار دولار، لم يرى منها الشعب الجزائري اي شيء، لا مستشفيات، لا طرقات، لا ملاعب، لا طاءرات لاطفاء الحرائق ، لا مصانع، لا فنادق، اين تبخرت كل هاته الثروة في عهده

    23
  • أبو الزبير

    ‏‎كلنا ذوي خطأ و قد رجع إلى ربه بما له من إيجابيات و سلبيات و كلنا سوف نلقى الله بما عندنا من إيجابيات و سلبيات لسنا معصومين فنسأل الله أن يختم لنا بصالحات و ان يجعلنا وإياكم ممن يأتي كتابه بيمنه و لا شمات في الأموات عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً: «لا تسبوا الأموات; فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس

    13
  • جلال

    لو دامت لغيرك ما وصلت إليك متى يفهم ويعمل أولياء أمرنا ومسؤولين بهذه الحكمة ويقدموا أحسن ما عندهم للبلد عوض التكالب على المناصب والإمتيازات

    35
  • محمد

    الحمد لله أن الموت حق لا مفر منه وعند الله تجتمع الخصوم, وإليه ترجع الأمور, يوم القيامة يطْوِي اللَّهُ عزَّ وجلَّ السَّمَواتِ يَومَ القِيامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بيَدِهِ اليُمْنَى، ثُمَّ يقولُ: أنا المَلِكُ، أيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أيْنَ المُتَكَبِّرُونَ. ثُمَّ يَطْوِي الأرَضِينَ بشِمالِهِ، ثُمَّ يقولُ: أنا المَلِكُ أيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟

    26
  • قل الحق

    كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اللهم اغفر له و ارحمه.

    15
  • خليفة

    انا لله و انا اليه راجعون ،اللهم ارحمه و ارحم موتى المسلمين جميعا ، كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام.

    14
  • youssef

    لله يرحمه انما الاعمال بالنياة ولكل امرإ ما نوى. كل ابن ادم خطاء و خير الخطآؤون التوابون

    2
  • آلجيريان

    الاسد الذي كانت تخشاه الضباع اللهم ارحمه واففرله إنا لله وإنا اليه راجعون

    -35
  • عبدالله

    إنا لله وإنا إليه راجعون…. رحمه الله وعفا عنه….

    -2
  • HAYTAM

    من المغرب ، تعازينا الحارة للشعب الجزائري في الفقيد الله يرحموا و يغفر لنا وله ، وإن لله و إنا إليه راجعون .

    9
  • moh Seddiki

    افضل شيء عمله هو انجاز انبوب الغاز الرابط بين الجزاءر و اسبانيا مباشرة حتى نتخلص من ابتزاز المغرب. و ثاني شيء فعله هو توسيع المياه الاقليمية الجزاءرية سنة 2018

    -38
  • اسماعيل تشي

    الله اكبر الله اكبر عظم الله اجرك ياجزائر بالفعل فقدنا احدى زعماء الجمهورية القديمة كان رئيس باتم المعنى محبوب الجماهير فرحمك الله يارئيسي ويا ابي واسكنك فسيح جناتك والله ايامك كانت كلها خيرا وبركة

    -104
  • الصيلم

    رحمه الله و غفر له انا لله و انا اليه راجعون اللهم اغفر له و ارحمه و تجاوز عن سيئاته.

    -5
  • السبتي عناني

    كل نفس ذائقة الموت.ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.انا لله وانا اليه راجعون. اسال الله الرحمن الرحيم ان يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.امين

    9
  • ياسين

    اللهم ارحمه واغفر له ...هي ذي سنة الحياة..."كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ.."

    5
  • said

    allah yrahmou

    5
  • 3abdou

    ان لله وان اليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت،

    9
  • Adlen

    اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك. انا لله وانا اليه راجعون

    0
  • ملاحظ

    ان الله وان اليه راجعون ندعوا الله ان يغفره ويرحمه

    2
  • الجزائر جزائرية

    نهاية مؤسفة وخروج مهين من التاريخ

    77
  • حمبدوش

    انا لله وانا اليه راجعون

    13
  • محمد الجزائري

    رحم الله رئيسنا السابق عبد العزيز بوتفليقة و تغمد روحه بالرحمة و المغفرة و الهم اهله و ذويه الصبر و السلوان. انا لله و انا اليه راجعون.

    -25
  • MAYA

    Allahoma erhamho wa edkholho fasiha jinanek

    2
  • djazairi elghorba

    انا للله وانا اليه راجعون رحمة الله عليه

    5
  • فاطمة

    رحمك الله يا اسد من اسود الجزاير . ارادو تحطيم صورتك لكن هيهات انت عظيم رغم انف الحاقدين علا الجزاير . سياتي يوم الحساب عند رب العباد وتاخذ حقك من هولاء الخونة. نم في امان الله الجزائريون الاحرار لن ينسوك و نعاهدك اننا لن نترك الجزاير لهم نحن و ابناءنا واحفادنا سنحمل الشعلة انشاء الله .

    -84
  • احمد المالي

    الله يرحمه و يتجاوز عنه و يغفر له.

    -4
  • ahmed

    اللهم ارحمه واغفر له .

    -1
  • Haron

    إن لله وإن إليه راجعون اللهم رحمه وسكنه فسيح جناتك اللهم ان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته وإن محسنا فزد في حسناته

    0
  • عبد الله محمد علي

    اللهم ارحمه واغفر له انا لله وانا اليه راجعون

    -1
  • kassy

    الله يرحمه و يغفر له إن لله و إن اليه راجعون

    -4
  • Nassim

    إنا لله و إنا إليه راجعون ... كل نفس ذائقة الموت ... فيا من لا يزول ملكه إرحم من زال ملكه و حكمه لنقل كلمة الحق بعيدا عن السلبيات لعل العزيز المقتدر يتغمدمه في رحمة الواسعة. بالنيبة و إلى جل أبناء هدا الوطن الحبيب و الله أقدر و أعلم رئيسنا المفقود كان: 1. مجاهدا ساهم بقدر ما إستطاع في تحرير هذا الوطن

    -34
  • abdessamad

    ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له.

    -9
  • مراد

    انا لله وانا اليه راجعون تعازينا الحارة الی جيراننا في ااجزاءر ،كل نفس ذاءقة الموت وانما توفونا اجوركم يوم ااقيامة

    -1
  • عصام الوجدي

    اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك يارب.

    -2
  • arabic

    عظم الله اجركم واحسن عزاكم وغفر لميتكم واسكنه فسيح جناته، انا لله وانا اليه راجعون . ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ).

    -3
  • مغربي

    إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمو و يصبر أهله و لله ما آعطى و لله ما أخد.

    5
  • مواطن

    اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الاعلى واجعل قبره روضة من رياض الجنة شكر الله له ما قدمه للشعب وربي يخدع من خدعه وخدع الشعب

    -15

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد