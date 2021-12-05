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تشييع جنازة مغني راب جزائري توفي بطلق ناري في مونريال

نادية شريف
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تشييع جنازة مغني راب جزائري توفي بطلق ناري في مونريال

تشيّع، الأحد، جنازة مغني راب جزائري، توفي ليلة الخميس إلى الجمعة، بطلق ناري في مدينة مونريال الكندية، بحسب ما أفادت صفحات الجالية الجزائرية بالمنطقة. 

وقالت تقارير إخبارية إن الضحية شاب يدعى “هاني وهدي” وهو مغني راب معروف باسم  “Dzairi”.

وأضافت إن صديقه تلقى أيضا طلقا ناريا وهو في المستشفى وحالته مستقرة، وأن الشرطة لم تكشف عن هوية الشخص الثاني ولم تكشف عن الفاعلين.

وكشفت بعض التسريبات أن الشخص الثاني معروف لدى الشرطة، مرجحة أن تكون لديه سوابق عدلية، عكس المغني الجزائري الذي ليس لديه أية مشاكل مع العدالة.

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