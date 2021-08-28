تصاعد الأزمة بين “كاف” والحكومة البريطانية بسبب “المنطقة الحمراء”

رابطة "البريمرليغ" ترفض سفر اللاعبين للمشاركة مع منتخباتهم

صحيفة إنجليزية متخوفة من انتقام الأفارقة والـ”فيفا” تضغط وتهدد!

في تطورات سريعة ومثيرة، تصاعدت الأزمة بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي، بسبب أزمة استدعاء المنتخبات لاعبيها الذي يلعبون في “البريميرليغ”، حيث قررت عدم السماح للاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى رأسهم الدولي المصري محمد صلاح بالسفر لمشاركة منتخبات بلدانهم خلال الأجندة الدولية المقررة في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وفجرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل حول حرمان دول إفريقيا إنجلترا من استضافة كأس العالم المقرر لها 2030، وذلك بسبب التعنت في قائمة “الدول الحمراء” وحرمان اللاعبين من تمثيل منتخبات بلادهم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022 الذي سيقام في قطر.

وقالت الصحيفة إن هناك حالة من الغضب على اللاعبين الأفارقة الذي يلعبون في الدوري الإنجليزي من قرار الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي وعلى رأسهم ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد يأتي الخلاف بنتائج عكسية على إنجلترا تؤدي إلى حرمانها من استضافة كأس العالم 2030، حيث تمتلك إفريقيا 54 صوتا، وأمريكا الجنوبية 10 أصوات، لذلك سيكون لهم رأى كبير فيمن سيحصل على حق استضافة “المونديال”.

في نفس الوقت، تلقت حكومة بوريس جونسون خطابا من السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، يطلب فيه تخفيف القيود المفروضة على لاعبي “البريميرليغ” المحترفين حتى يتمكنوا من المشاركة مع منتخبات بلدانهم في الأجندة الدولية الخاصة بتصفيات كأس العالم المقبلة قطر 2022.

وسبق أن أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رفضها الشديد السماح للاعبين بالمشاركة مع منتخباتهم في الدول التي تقع في نطاق “المنطقة الحمراء” لفيروس كورونا حيث يبلغ عددهم 60 لاعبا.ونقلت حكومة بريطانيا ردها إلى شبكة “سكاى سبورتس” قائلة إن أولويتهم القصوى والمخاوف بشأن المتغيرات الأجنبية تعنى أنه لا توجد طريقة يمكن من خلالها تخفيف القواعد للاعبي كرة القدم المحترفين.

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن حكومة بريطانيا أكدت أن الوقت الحالي يختلف عن يورو 2020 عندما تم احتواء جميع اللاعبين داخل فقاعات محددة، وكان هناك سفر أقل”.

في سياق متصل، علق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في بيان رسمي على الأزمة الدائرة حول رفض أندية الدوري الإنجليزي والإسباني، انضمام نجومها إلى منتخبات بلادهم في فترة التوقف “الدولي” المقبلة، بسبب “القائمة الحمراء”.

ورفضت أندية الدوري الإنجليزي والإسباني انضمام لاعبيها إلى منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي بسبب “القائمة الحمراء” المتعلقة بقيود السفر على كورونا.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في بيان له: “لقد واجهنا مشاكل عالمية معا في الماضي، ويجب أن نواصل القيام بذلك في المستقبل”.

وأضاف: “يعد السماح للاعبين بالمشاركة في المنافسات الدولية المقبلة أمرا ملحا وله أهمية كبيرة، أنا ممتن للدعم والتعاون من العديد من أصحاب المصلحة في اللعبة خلال هذه الفترة الصعبة”.وواصل: “أدعو إلى إظهار التضامن من كل اتحاد عضو، وكل دوري، وكل ناد، لفعل ما هو صحيح وعادل للعبة العالمية، يتنافس العديد من أفضل اللاعبين في العالم في بطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا”.