تصدير أزيد من 260 طن من “دقلة نور” نحو 3 دول أجنبية
أعلنت المصالح الفلاحية لولاية الوادي، الثلاثاء، عن انطلاق عملية تصدير أزيد من 260 طن من “دقلة نور” عبر ميناء الجزائر العاصمة، نحو 3 دول أجنبية.
وحسب المديرية المعنية فإن عملية التصدير ستكون عبر ثلاثة مراحل وعلى متن 13 حاوية موجهة إلى ثلاثة دول أجنبية.
وأوضح المصدر ذاته أن الشحنة عبارة عن 6 حاويات إلى بنغلاداش و5 حاويات لماليزيا وحاويتان 2 لاسبانيا.
🔴#الجزائر🇩🇿..انطلاق عملية تصدير أزيد من 260 طن من مادة التمور من صنف “دقلة نور” من ولاية الوادي عبر ميناء الجزائر العاصمة، على متن 13 حاوية إلى بنغلاداش🇧🇩 (6حاويات)، ماليزيا🇲🇾 (5)، وحاويتان (2) لإسبانيا🇪🇸، كما أوضح مدير المصالح الفلاحية أحمد عاشور. pic.twitter.com/1JKUngvELh
— Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) December 21, 2021