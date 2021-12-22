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اقتصاد

تصدير أزيد من 260 طن من “دقلة نور” نحو 3 دول أجنبية

الشروق أونلاين
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تصدير أزيد من 260 طن من “دقلة نور” نحو 3 دول أجنبية

أعلنت المصالح الفلاحية لولاية الوادي، الثلاثاء، عن انطلاق عملية تصدير أزيد من 260 طن من  “دقلة نور” عبر ميناء الجزائر العاصمة، نحو 3 دول أجنبية. 

وحسب المديرية المعنية فإن عملية التصدير ستكون عبر ثلاثة مراحل وعلى متن 13 حاوية موجهة إلى ثلاثة دول أجنبية.

وأوضح المصدر ذاته أن الشحنة عبارة عن 6 حاويات إلى بنغلاداش و5 حاويات لماليزيا وحاويتان 2 لاسبانيا.

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