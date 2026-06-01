تصدير أولى شحنات الفوسفات من ميناء عنابة مطلع 2027

الرئيس تبون يترأس اجتماع عمل حول المشاريع المهيكلة لقطاع المحروقات

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، اجتماع عمل حول المشاريع المُهَيكَلة في قطاع المحروقات.

كما تطرق الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، إلى مشروع مركّب إنتاج الأسمدة الفوسفورية. ومشروع الفوسفات المدمج لإنتاج مادتي الأمونياك واليوريا، والأسمدة الفوسفورية والأزوتية.

وسيدخل مشروع الفوسفات المدمج حيّز الإنتاج خلال الثلاثي الأول من سنة 2027. بالتزامن مع استكمال مشروع توسعة ميناء عنابة، وجاهزيته لتصدير أولى شحنات الفوسفات خلال الفترة نفسها.

كما تناول الاجتماع تمويل مشروع خط السكة الحديدية الجزائر – تمنراست. حيث تقرر الشروع في الأشغال خلال شهر سبتمبر المقبل، على أقصى تقدير. عبر ثلاث ورشات كبرى تتمثل في:

الورشة الأولى: ورقلة – عين صالح،

الورشة الثانية: عين صالح – تمنراست،

الورشة الثالثة: تمنراست – عين صالح.

وحضر الاجتماع كل من الوزير الأول، وزير الدولة المكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، وزير الدولة وزير المحروقات، وزير المالية، محافظ بنك الجزائر، والرئيس المدير العام لشركة سوناطراك.