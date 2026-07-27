تصدير أول شحنة جزائرية من المكيفات الهوائية المتنقلة 

إعطاء إشارة الانطلاق هذا الثلاثاء من برج بوعريريج إلى إسبانيا

تطلق الجزائر، هذا الثلاثاء، أول عملية لتصدير المكيفات الهوائية المتنقلة إلى أوروبا، وتحديدا إلى إسبانيا، في خطوة تعكس التقدم الذي حققته الصناعة الوطنية في ولوج الأسواق الخارجية، وذلك من خلال تنفيذ أول طلبية تجارية صادرة عن مراكز الشراء الأوروبية الكبرى لهذا النوع من المنتجات.

ويشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، بولاية برج بوعريريج، على إعطاء إشارة انطلاق هذه العملية، التي تمثل محطة جديدة في مسار تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، وتعزيز حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية.

وتأتي هذه العملية بعد أيام فقط من الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الجزائر، حيث أجرى محادثات مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكدا خلالها إرادة البلدين في إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا، التي تعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين للجزائر في أوروبا، كما تعكس الثقة المتزايدة في جودة المنتجات الصناعية الجزائرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الأوروبية، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى رفع قيمة الصادرات غير النفطية وفتح أسواق جديدة أمام المؤسسات الوطنية.