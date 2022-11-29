تصدير السيراميك إلى البحرين والنيجر من باتنة

تحرير 83 مشروعا استثماريا من البيروقراطية

أشرف، كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات، رفقة والي ولاية باتنة، الثلاثاء،على إطلاق تصدير شحنة من مادة السيراميك، نحو البحرين والنيجر، المنتجة في الوحدة الخاصة “سيرام ديكور”.

وأكد وزير التجارة بالمناسبة أن الوحدات المتخصصة في انتاج مادة السيراميك في القطر الجزائري، والمحمية بقرارات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي تنص على منع استيراد المواد المصنعة محليا، تمكنت في الفترة الأخيرة من تغطية الاكتفاء الذاتي لتشرع في مرحلة هامة هي التصدير نحو الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية والخليجية، بناء على ما باتت تتوفر عليه من جودة في الصناعة والتصميم وحيازتها على معيار الجودة “إيزو”، موضحا بأن الاستراتيجية القادمة ستعمل وفق مخططات الحكومة على رفع نسبة الاندماج في هذه الصناعة من 80 في المائة إلى 100 بالمائة.

من جهته، كشف والي ولاية باتنة، محمد بن مالك، بأن تطبيق التوجيهات الرئاسية مكنت في فترة وجيزة من رفع العراقيل البيروقراطية عن 83 مشروعا استثماريا معطلا، ما أتاح إنشاء 6058 منصب عمل جديد، فيما سمحت 53 عملية استثمارية بالتنسيق مع 22 متعاملا اقتصاديا محليا من تصدير ولاية باتنة لمنتجات بقيمة 3 ملايين دولار خارج قطاع المحروقات للأسواق الدولية.