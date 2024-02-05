تصدير المنتجات الوطنية.. هذا ما أمر به المدير العام للجمارك

أسدى المدير العام للجمارك الجزائرية، عبد الحفيظ بخوش، الأحد بوهران تعليمات لتسهيل عمليات تصدير المنتجات الوطنية إلى الدول الصديقة والشقيقة.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها بخوش بمقر المديرية الجهوية للجمارك بوهران في مستهل زيارته التفقدية إلى الولاية بحضور السلطات المحلية وإطارات وموظفي جهاز الجمارك.

وأمر المسؤول باتخاذ كافة الاجراءات لـ”تسريع التعامل مع المتعاملين الاقتصاديين فيما يخص عمليات التصدير من أجل دعم الخزينة العمومية بالعملة الصعبة، وتسهيل تصدير المنتجات الوطنية إلى الدول الصديقة والشقيقة”.

كما أبرز بخوش، ضرورة انخراط الجمارك في عملية الرقمنة، مؤكدا على أهميتها في ضمان الشفافية.

ومن جهته أبرز المدير الجهوي للجمارك بوهران، زروال شعبان أن مديريته تعمل على تكريس كل الجهود لتذليل العقبات للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين ومحاربة كل أشكال الغش والتهريب والجريمة العابرة للحدود بالاعتماد أكثر فأكثر على الأنظمة المعلوماتية لزيادة وتطوير الخدمات والحلول الرقمية.

كما أشار إلى أن الجمارك الجزائرية كانت سباقة لرقمنة قطاعها من خلال نظام المعلومات الجديد “الساس” الذي يعمل على جعل الحدود ذكية لتسهيل حركة البضائع والمسافرين.

ومن جانب آخر وفي زيارة له إلى مفتشية أقسام الجمارك بوهران-ميناء، شدد بخوش على ضرورة تعميم التكوين حول نظام المعلوماتية الجديد لإدارة الجمارك.

وشملت زيارة المدير العام للجمارك الجزائرية أيضا ميناء وهران حيث اطلع على ظروف استقبال المسافرين وعاين مختلف الأقسام والمصالح، كما اطلع على مرافق تابعة لمصالح الجمارك على مستوى مطار وهران الدولي “أحمد بن بلة”.