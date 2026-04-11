تصدير “توسيالي” لكميات كبيرة من الحديد والصلب

تجسيدا للعملية الوطنية الكبرى للتصدير خارج المحروقات

شاركت “توسيالي الجزائر” بوهران، في الإطلاق الرسمي للعملية الوطنية الكبرى الموجهة للتصدير التي تقودها السلطات العمومية، ضمن المبادرة الهامة التي أشرف على إعطاء إشارتها الرسمية من ولاية تيزي وزو، السبت، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق.

هذه المبادرة، كما يفيد بيان صحفي من “توسيالي الجزائر”، تحصلت “الشروق” على نسخة منه، ترمي إلى تعزيز الصادرات خارج المحروقات وتوسيع حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية، إذ أن “توسيالي الجزائر”، حسب ذات البيان، تعد فاعلا أساسيا في أداء هذه الصادرات خاصة الحديد والصلب، حيث شاركت في الانطلاق الرسمي لهذه المبادرة، السبت، من خلال تصدير 10000 طن من صفائح الصلب نصف المصنعة (البلاطات) من أرزيو نحو دولة إيطاليا، وتصدير 5000 طن من الصفائح المدرفلة على الساخن من وهران إلى إسبانيا، و4500 طن من حديد التسليح نحو المملكة المتحدة، إضافة إلى 7000 طن من حديد التسليح من مستغانم نحو دولة بلجيكا .

وتعكس هذه العمليات التي شاركت فيها “توسيالي الجزائر”، القدرات الصناعية واللوجستية للمجمع، ومدى التزامه بالمعايير الدولية، إضافة إلى تعزيز موقعه في الأسواق الأوروبية. هذا ويؤكد مجمع “توسيالي الجزائر” من خلال مشاركته الفعالة في هذه العملية الوطنية، أنه يجدد التزامه بدعم الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية والمساهمة المستدامة في تعزيز إشعاع الصناعة الجزائرية على المستوى الدولي.