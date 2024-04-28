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اقتصاد
برقم أعمال يقدر بـ 11 مليون اورو

تصدير شحنة جديدة من دواء الأنسولين

الشروق أونلاين
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تصدير شحنة جديدة من دواء الأنسولين

 أشرف وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الاحد، على تصدير شحنة جديدة من مادة الأنسولين، إلى المملكة العربية السعودية، بعد الشحنة الاولى التي تم تصديرها إلى ليبيا.

وستعرف هذه العملية تصدير 2,5 مليون قلم أنسولين، إلى المملكة العربية السعودية، على ثلاث دفعات، وذلك في إطار تعزيز مجال الصادرات خارج المحروقات وبلوغ المستويات المحددة سلفا والمقدرة بـ 10 مليار دولار.

وخلال إشرافه على هذه العملية، أكد الوزير عون، أن نسبة الإدماج في صناعة الأنسولين في الجزائر تقدّر بـ 60 من المائدة، مشجعا في ذات الوقت، وإنطلاقا من مصنع “نوفو نورديسك”، المنتج لهذه المادة الطبية في بوفاريك، القائمين على صناعة الدواء عموما والانسولين خصوصا في الجزائر، مثمنا في الوقت ذاته، التحول النوعي الذي ساهموا فيه تحقيق في مجال دواء الانسولين، الذي عرف في السنوات الماضية تذبذا كبيرا في السوق، بسبب تلاعب بعض الموردين الدوليين، وفق ما أفاد به وزير الانتاج الصيدلاني السابق، عبد الرحمان بن با حمد.

      

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