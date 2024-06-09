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اقتصاد

تصدير مادة جديدة بقيمة 10 ملايين دولار

عادل.ف
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تصدير مادة جديدة بقيمة 10 ملايين دولار

 كشف الهادي اسكندر، المدير العام للمجموعة الألمانية “كناوف” المستثمرة في صناعة ألواح الجبس في وهران، عن تصدير ما قيمته 10 ملايين دولار أمريكي، خلال سنة 2023.

وعلى هامش الطبعة الثانية للصالون الدولي للتناغم الصناعي لوهران، اكد اسكندر، على تصدير 07 ملايين متر مكعب من ألواح الجبس، خلال السنة الماضية، مفيدا برفع المصنع لقدراته الإنتاجية إلى 650 ألف طن سنويا، بعد توسيع مساحته الإجمالية بقيمة استثمارية بلغت 50 مليون اورو.

وقال الهادي اسكندر، إن تركيز الشركة قبل سنة 2021، كان منصبا على تلبية احتياجات السوق الوطنية والمقدّرة بـ 28 مليون متر مكعب سنويا، وبعد عملية التوسعة التي أجرتها الشركة تمكنا من زيادة الإنتاج والتوجه إلى التصدير.

وفيما يتعلق بمناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، أكد المدير العام لشركة “كناوف الجزائر”، على تجسل تحسن ملحوظ في السنوات الأخيرة، كما أشاد بالقوانين الجديدة المتعلقة بالاستثمار وحيازة العقار الصناعي وبكل الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتحسين مناخ الأعمال.

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