تصدير 143 ألف طن من مركب بلارة للحديد

تمكن مركب الحديد والصلب بلارة بجيجل، من تصدير ما يفوق من 143 ألف طن من منتجات الحديد إلى الخارج منذ شهر ماي الفارط، حسب ما ذكره الرئيس المدير العام لمجمع ايميتال في آخر زيارة لوزير الصناعة إلى المركب.

ويسير المركب ليكون رقما مهما في المعادلة الاقتصادية التي ترتكز على رفع الصادرات خارج المحروقات وتحقيق هذه النظرة التنموية الشاملة، وبلغت نسبة تقدم الأشغال بهذا الصرح الصناعي الذي تتجاوز قيمته الاستثمارية 2 مليار دولار، نسبة 99 بالمائة وهو على مشارف التسليم النهائي.

ويهدف المركب إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية من منتجات الصلب، وتصدير الفائض من الإنتاج نحو إفريقيا وباقي دول العالم، هذا ويرتقب أن يواصل المركب عمليات التصدير خلال الأشهر القليلة القادمة، على اعتبار أنه قام بوضع برنامج خاص لتصدير حوالي 300 ألف طن من مادة الحديد بمختلف أنواعها خلال السنة الجارية نحو الأسواق العالمية.