تصدير 15 ألف طن من الأنابيب الحلزونية إلى أنغولا

مركب الحديد والصلب "توسيالي":

قام مركب الحديد والصلب توسيالي الكائن ببطيوة (شرق ولاية وهران) مؤخرًا بتصدير 15 ألف طن من الأنابيب الحلزونية المقاومة للتآكل إلى أنغولا.

وأفادت إدارة المركب، الاثنين، أنّه تمّ تصدير إلى أنغولا 15 ألف طن من الأنابيب الحلزونية ذات الحجم الكبير والتي يبلغ طولها 55 مترًا على ثلاث مراحل انطلاقا من ميناء أرزيو (وهران).

وأوضح، رمزي عزي، مدير التجارة الخارجية ومتابعة الاستثمارات بمركب الحديد والصلب توسيالي، أنّ القيمة الإجمالية لهذه الأنابيب الحلزونية الأولى من نوعها من حيث الطول بلغت 20 مليون دولار، مشيرا إلى برمجة عمليات تصدير أخرى في أكتوبر نحو تونس وبعض الدول الإفريقية الأخرى.

ويطمح مركب توسيالي إلى توسعة أنشطته من خلال تحقيق أكبر حجم ممكن من عمليات التصدير لمختلف أنواع الحديد نحو الدول الإفريقية المجاورة والأوروبية، وتلبية احتياجات السوق الوطنية.

وسبق لمركب الحديد والصلب توسيالي خلال السداسي الأول من العام الجاري، تصدير 571 ألف طن من المنتجات الحديدية بزيادة تقدر بـ10 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم وبإيرادات تعادل 450 مليون دولار وذلك انطلاقًا من موانئ وهران وأرزيو ومستغانم نحو العديد من البلدان بقارات إفريقيا وأمريكا وأوروبا.

وتطمح شركة توسيالي إلى تصدير 1.5 مليون طن من مختلف المنتجات الحديدية وبلوغ 1 مليار دولار من الصادرات خلال العام الجاري.