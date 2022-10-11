تصدير 300 ألف طن من مادة الكلنكر منذ بداية 2022

شركة الإسمنت لحجر السود بسكيكدة:

قامت شركة الإسمنت لحجر السود (شرق سكيكدة) التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا” بتصدير 300 ألف طن من مادة الكلنكر منذ بداية السنة الجارية، حسب ما علم الثلاثاء من الرئيس المدير العام للشركة.

وفي تصريح لـ”وأج” على هامش معرض اقتصادي احتضنته دار الثقافة محمد سراج من تنظيم مديرية التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة” الصفصاف”، أوضح يوسف مرابط أن هذا الرقم فاق توقعات التصدير لسنة 2022 كاملة والتي حددت بـ200 ألف طن .

وأضاف أن الشركة تتوقع أن تصل الكمية المصدرة من مادة الكلنكر إلى 500 ألف طن “قبل نهاية 2022” وذلك عبر المؤسستين المينائيتين لسكيكدة وعنابة.

أما بشأن الأسواق الخارجية التي تم التصدير لها، صرح ذات المسؤول أن العملية شملت دولا عدة من إفريقيا الشرقية والغربية على غرار موريتانيا وغينيا والسينغال وكوت ديفوار، مذكرا بأنه تم التصدير في وقت سابق إلى كل من أمريكا اللاتينية وجمهورية الدومينيكان وهايتي .

وأردف المتحدث قائلا أن شركة الإسمنت لحجر السود قد أنتجت منذ بداية السنة إلى غاية 30 سبتمبر المنصرم 700 ألف طن من مادة الإسمنت قبل أن يكشف عن مشروع واعد لرفع إنتاج هذه المادة إلى 1 مليون و800 ألف طن سنويا آفاق سنة 2024 .

ويعرف هذا المعرض الاقتصادي الذي سيدوم يومين مشاركة 30 عارضا من مختلف أنحاء الولاية (مؤسسات فلاحية غذائية وصناعية)، حسب ما أكده المنظمون.

ويهدف هذا المعرض، يضيف نفس المصدر، إلى خلق جو من الاحتكاك بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين فضلا عن تبادل الخبرات وكذا تقديم شروحات لهم حول مختلف القوانين التي تتحكم في عملية التصدير.