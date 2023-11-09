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اقتصاد
بعد تسجيل فائض في الإنتاج

تصدير 400 طن من البصل إلى كوت ديفوار

الشروق أونلاين
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تصدير 400 طن من البصل إلى كوت ديفوار
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البصل

قامت المؤسسة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية يوم الخميس، بتصدير شحنة من البصل إلى كوت ديفوار، بهدف امتصاص فائض الإنتاج.

وسجلت مادة البصل هذه السنة، حسب ما ذكره بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فائضا في الإنتاج، تجاوز احتياجات السوق الوطنية.

وقد سمح مستوى الإنتاج المسجّل هذه السنة، بتكوين مخزون أمني وفير من هذه المادة واسعة الاستهلاك، يضيف البيان.

و عليه، قامت المؤسسة، بعملية تصدير أولى للبصل الجزائري إلى كوت ديفوار، قدرت بـ400 طن، من أجل امتصاص الفائض وحماية مصالح الفلاحين.

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