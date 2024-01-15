تصدير 66 ألف لتر من الأكسجين السائل نحو ليبيا

قامت شركة كالغاز-ألجيري لإنتاج الغازات الصناعية عبر وحدتها بورقلة، الأحد بتصدير 66 ألف لتر من الأكسجين السائل نحو دولة ليبيا، حسبما علم لدى مسؤولي الشركة.

ويتعلق الأمر بشحنتين من الأكسجين السائل عبر شاحنتي صهريج بسعة 22 ألف لتر لكل واحدة منها تابعتين للشركة الليبية لصناعة الغازات الطبية والصناعية.

وانطلقت الشحنات من ورقلة متوجهة إلى ليبيا عبر المعبر الحدودي البري الجزائري-التونسي”بوشبكة” بولاية تبسة.

وينتظر أن تنطلق شاحنة ثالثة بسعة 22 ألف لتر نهاية هذا الأسبوع، كما صرح لوكالةالأنباء مدير وحدة شركة “كالغاز-ألجيري” لإنتاج الغازات الصناعية، نجيب خديم.

وتعد هذه العملية الثالثة من نوعها بعد تصدير شحنة من الغازات الصناعية سنة 2021 نحو ليبيا تمثلت في 27 ألف لتر من الأكسجين والنيتروجين المسالين وهما غازات ذات استعمال واسع في عدة مجالات كالصناعات الغذائية والبتروكيمياء والصحة، وفق ذات المسؤول.

وتسعى ذات الشركة إلى تصدير شحنات أخرى من الآزوت والأكسجين نحو دولة تونس، إستنادا للمتحدث.

وتعمل وحدة ورقلة لشركة ”كالغاز-ألجيري” لإنتاج الغازات الصناعية منذ دخولها حيز الخدمة على تلبية الإحتياجات الإقتصادية والمساهمة في ترقية الصادرات، وكذا تزويد المؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في مجالات الصناعات البترولية والبتروكيمياء، والمنشآت الصحية بالأكسجين السائل، يضيف نفس المصدر.

وتمتلك ”كالغاز-ألجبري” وحدتين تقعان بكل من ولايتي ورقلة والأغواط، فيما يرتقب دخول وحدة ثالثة حيز الخدمة بولاية أدرار بهدف ضمان عملية التسويق والتوزيع للغازات الصناعية عبر كامل التراب الوطني.