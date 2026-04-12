تصدير 80 طناً من الطماطم إلى إسبانيا ضمن جهود تنويع الصادرات
الشروق أونلاين
صادرات الجزائر من الطماطم لإسبانيا (تعبيرية)

أُطلقت، يوم أمس السبت، عملية تصدير 80 طناً من منتوج الطماطم نحو إسبانيا عبر ميناء وهران، في خطوة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تنويع صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.

وجرت مراسم إعطاء إشارة الانطلاق بإشراف السلطات المحلية من مجمع “حقول الجنوب” بدائرة جامعة، الذي يمتد على مساحة 10 هكتارات ويوفر أكثر من 250 منصب شغل، في إطار دعم الاستثمار الفلاحي وتطوير سلاسل الإنتاج.

وفي هذا السياق، أوضح والي المغير، لعرج نحيلة، أن عملية التصدير ستتم على مراحل، حيث تم في المرحلة الأولى شحن 18 طناً من مختلف أنواع الطماطم، من أصل 80 طناً مبرمجة للتصدير، مؤكداً أن المصالح المختصة ترافق المستثمرين وتقدم التسهيلات اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة.

وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى تنويع الإنتاج الفلاحي وتعزيز قدراته التنافسية، بما يسمح بتوسيع آفاق التصدير ورفع قيمة المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية.

وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية وطنية أوسع لبعث حركية الصادرات خارج المحروقات، من خلال تثمين المنتجات الفلاحية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار عملية وطنية شملت 35 عملية تصدير انطلاقاً من 13 ولاية نحو 19 دولة، حيث أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على إعطاء إشارة انطلاقها من ولاية تيزي وزو، مع متابعة سير العملية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

عطاف يناقش تطورات المفاوضات المتعلقة بتسوية القضية الصحراوية مع نظيرته الكندية

النطق بالأحكام في حق الوزير عون و”نونو مانيطا” يوم 20 أفريل

30 بالمائة تخفيضات.. الجوية الجزائرية تكشف عن عرض استثنائي للجالية!

إجراءات لتصنيف المسارات الأغسطينية لدى اليونسكو

تسليم 908 حافلة جديدة بكل من ولايتي الجزائر ووهران

أجواء شتوية وباردة مرتقبة بداية من أمسية السبت

