تصدّعات في حزب “بيدرو سانشيز” بسبب الصحراء الغربية

قدّمت المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي العمالي، التابعتين لمقاطعة قشتالة وليون الاسبانيتين، مقترحا غير قانوني لحكومة، بيدرو سانشيز، تطالب من خلاله بدعم الشعب الصحراوي والاعتراف بنهب موارده الطبيعية من قبل الاحتلال المغربي.

ووفقا لمقال نشره موقع “الاندبندنت” الاسباني، فان هذه المبادرة المقدّمة من طرف أعضاء في حزب، سانشيز، تدعو للاعتراف الصريح والواضح بأن الصحراء الغربية، منطقة لا تتمتع بالحكم الذاتي، وتخضع للقانون الدولي ولم تنتمي “أبدا” إلى المملكة المغربية، فضلا عن “المطالبة” بوقف “الاحتلال غير القانوني”.

وتعتبر هذه الخطوة، دليلا آخر على رفض أعضاء بارزين في الحزب الاشتراكي الاسباني الذي يتزعمه بيدرو سانشيز، قرار الأخير بالاعتراف بالمقترح المغربي الذي يدعو إلى الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصراء الغربية، خلافا لقرارات الامم المتحدة، التي تنص على اجراء استفتاء لتقرير المصير.

للتذكير فقد عمد رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، شهر مارس 2022، الى تغيير موقف بلاده الحيادي من قضية الصحراء الغربية، محطما بذلك تقليدا عمره أكثر من 47 عاما.

وفي سياق متصل، طالبت المجموعة البرلمانية، الحكومةالاسبانية، للضغط على المغرب ومطالبته بالافراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الصحراويين، القابعين في السجون المغربية.

كما طالبت ذات المجموعة، الأمم المتحدة للعمل على إيجاد حل “عادل” و”نهائي” لقضية الصحراء الغربية، والذي يتضمن ممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره الذاتي، من خلال إجراء استفتاء وحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تعيين مقرر لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.