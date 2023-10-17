تصرف بلماضي مع بن رحمة.. صورة بآلاف التعليقات

أثار تصرف الناخب الوطني جمال بلماضي مع المهاجم سعيد بن رحمة، لحظة استبداله في مباراة مصر الودية، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغرب الكثير من المعلقين على الصورة طريقة تعامل المدرب جمال بلماضي مع لاعبه، فيما برّر آخرون التصرف بغضب المدرب بعد تسجيل المنتخب المصري للهدف، والضغط الكبير الذي يعيشه خلال المباريات.

ورأى البعض أن تصرف بلماضي نابع من حرارته وحبه لتحقيق الانتصارات، وأن مثل هذه الأمور تحدث في الكثير من المرات بين المدربين واللاعبين.

وعلّق البعض الآخر على أن التصرف هو رد فعل طبيعي للمدرب بلماضي، بعد أن خرج بن رحمة غاضبا عند استبداله.

من جهة أخرى، عبّر عدد كبير في تعليقاتهم عن استيائهم من تصرف المدرب بلماضي، وأكدوا بأن التصرف يمس بصورة المنتخب.

وكتب المعلّق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي عبر حسابه على “تويتر”: ” تصرف لا يليق ببلماضي والمنتخب الجزائري مهما كان السبب !! “.

تصرف لا يليق ببلماضي والمنتخب الجزائري مهما كان السبب !! pic.twitter.com/g3sWfuquig — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) October 16, 2023

وفتح تصرف الناخب الوطني، بهذا التصرف والتعادل مع منتخب مصر المنقوص عدديا، الباب مجددا لانتقاده، وإثارة التساؤلات حول نهجه التكتيكي، بعدما أسكت منتقديه بالفوز على السنغال وديا في داكار، والفوز في الودية الأولى أمام زامبيا بخماسية لهدف واحد.

جمال بلماضي 🗣️ 💬 “واقعة بن رحمة تحدث في كرة القدم.. حاولتم إثارة الأمور حول سليماني قبل يومين والآن تحاولون إعادة ذلك مع بن رحمة 💬 بن رحمة لم يكن راضيًا عن استبداله وأنا كذلك.. هذا كل ما في الأمر” pic.twitter.com/RVi0VewwON — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) October 16, 2023

وقال الناخب الوطني جمال بلماضي، في تعليقه على الحادثة: ” لا أريد أن أتحدث عما حدث مع بن رحمة، مثل هذه الأمور تحدث في عالم كرة القدم ، هو لم يكن سعيدا عندما خرج وأنا كذلك لم أكن سعيدا، لا يمكننا إحداث قصة أخرى مثلما حدث مع سليماني حول ركلة الجزاء .. هذا ليس نقاشا ولا توجد أي فائدة للمنتخب من هذا الموضوع “.