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رياضة

تصرف صغير من كريستيانو يتسبب في خسائر كبيرة لشركة “كوكاكولا”

الشروق الرياضي
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تصرف صغير من كريستيانو يتسبب في خسائر كبيرة لشركة “كوكاكولا”

تسبب  إبعاد نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لزجاجتي “كوكاكولا”، إلى تسجيل انخفاض قدره 4 مليارات دولار في أسعار أسهم شركة المشروبات الغازية العملاقة.

وما إن جلس كريستيانو على الطاولة خلال مؤتمر صحفي قبل لقاء منتخب بلاد وهنغاريا في بطولة أمم أوروبا 2020، الثلاثاء، حتى لا حظ وجود زجاجتي “كوكاكولا”، فقام بنقلهما إلى مكان آخر على الطاولة حتى لا تكونا أمامه، رغم أن شركة “كوكاكولا” أحد الرعاة الرسميين لبطولة “يورو 2020”.

ثم أمسك نجم الكرة البرتغالية بعبوة مياه كانت موضوعة أمامه أيضا، ورفعها في الهواء، ناصحا متابعيه بشرب الماء.

وعن تداعيات تصرف رونالدو على “كوكاكولا”، أشار تقرير لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية إلى أن سهم الشركة تراجع من 56.10 إلى 55.22 دولارا على الفور بعد ما قام به نجم يوفنتوس وهداف الدوري الإيطالي.

ووفق الصحيفة البريطانية، انخفضت القيمة السوقية لـ”كوكاكولا” بعد تراجع أسهمها، من 242 إلى 238 مليار دولار.

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