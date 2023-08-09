تصرف غير مقبول في عزاء مصري يثير الإستياء.. ما القصة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقارئ للقرآن في عزاء مصري يتلقى أموالا من شخص بطريقة الأفراح، وهو ما أثار استياء الحضور.

وأظهر المقطع، قيام أحد الأشخاص بالدقهلية بإخراج أموال وضعتفي “عقد”، كما لو كان في مناسبة سعيدة وقام بإعطائها كـ”نقطة” للقارئ، وفق موقع القاهرة 24″.

واستنكرت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة هذه الواقعة واعتبرتها مهينة في حق القرآن وأهله.

وقال محمد الساعاتي، مستشار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة في بيان: “إن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد – شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء – يستنكر ما حدث في أحد عزاءات محافظة الدقهلية”.

مضيفا: “أوضح الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قيام أحد الأشخاص – مشجع – بإخراج أموال موضوعة في عقد كما لو كان في فرح ويقوم بإعطائها كنقطة للقارئ في مشهد مهين ومشين في حق القرآن وأهله، حيث قال للقارئ: هذا مقدم حتى تقرأ عزائي”.

وناشدت نقابة القراء من خلال البيان، محفظي وقراء القرآن الكريم ومحبيه ضرورة الالتزام والمحافظة على قدسية وجلال ووقار كلام الله عز وجل.

وأضاف البيان: “قارئ القرآن ليس مطربا ولا فنانا، بل يقرأ القرآن الكريم في خشوع وسكينة وعلى الجمهور أن يتدبر ويعي ما يقوله القارئ وأن يتعايش مع الآيات”.