تصريحات الرئيس الفرنسي: الوزير الأول يصدر تعليقا

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، إن التصريحات الموجهة ضد الجزائر مردودة على صاحبها، في رد منه على آخر خرجات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وأكد الوزير على هامش زيارة تفقدية قادته إلى ولاية وهران أن الجزائر لن ترضى مطلقا بهكذا تصريحات.

وأضاف بن عبد الرحمان قائلا أن “الجزائر أكبر من كل التصريحات ومن صاحبها”.

وأكدت رئاسة الجمهورية، السبت، أن الجزائر ترفض رفضا قاطعا أي تدخُّل في شؤونها الداخلية، وأن الرئيس عبد المجيد تبون قرر استدعاء سفير الجزائر بفرنسا للتشاور عقب تصريحات غير مسؤولة للرئيس الفرنسي.