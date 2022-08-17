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الجزائر
الاتحاد الطلابي الحر:

تصريحات الريسوني مجرد “مراهقة سياسية”

نشيدة قوادري
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تصريحات الريسوني مجرد “مراهقة سياسية”
أرشيف

انتقد، الاتحاد العام الطلابي الحر، بشدة التصريحات الإعلامية الأخيرة لرئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين أحمد الريسوني، والتي اعتبرها بمثابة “مراهقة سياسية” لا تمت بصلة لاتحاد العلماء المسلمين ولا لدكتور متخصص في العلم الشرعي والتأصيل.
واستنكر الاتحاد العام الطلابي الحر في بيان صدر عنه الثلاثاء، التصريحات العدائية التي سجلها أحمد الريسوني والمتضمنة الزحف نحو الصحراء وبالضبط تراب تندوف، أرض شهدائنا الأبرار وصحراء جزائرنا الحبيبة، وأكد بأنها تعبر عن سياسة نظام المخزن المغربي الحاقد التي تنتهج أخلاق سوء الجوار.
وعبر الاتحاد عن رفضه المطلق لأي محاولة لزرع الفتنة وضرب استقرار دول الجوار، وشدد على أن الجزائر فوق الرئيس والرؤوس وحدودها رسمت بدم الشهداء ولا تضعفها مثل هذه التصريحات بقدر ما تقويها، فيما أهاب الاتحاد بعلماء الجزائر الأصلاء بالرد القوي والدامغ ضد التصريحات العدائية.
ودعا، الاتحاد كافة الشرفاء إلى تحميل رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، المسؤولية الأخلاقية والعمل على عزله عن مؤسسة الاتحاد العالمي لأن بقاءه على رأس الهيئة سيعصف بمصداقيتها ويضر كل معاني الأخوة الإسلامية وأخلاقيات الجوار بين مختلف الدول العربية أو غيرها.

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