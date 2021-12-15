تصريحات بوقرة بِخصوص مواجهتَي قطر وتونس

تحدّث الناخب الوطني مجيد بوقرة سهرة الأربعاء، عن مقابلتَي المربّع الذّهبي ونهائي منافسة كأس العرب، نسخة قطر 2021.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية للتقني بوقرة، بعد فوز محلّيي “الخضر” بِنتيجة (1-2) على منتخب قطر، بِرسم الدور نصف النهائي.

وقال مجيد بوقرة إن المنتخب المحلي لعب أمام منافس قطري، اعتمد على تحصين الجبهة الخلفية بِخمسة مدافعين. وأضاف أن “الخضر” كانوا أكثر مبادرة بِالتهديف من “العنّابي”.

وثمّن بوقرة احتفاظ لاعبيه بِتركيزهم في الوقت بدل الضّائع، وعدم تأثّرهم سلبا بِهدف التعادل، وتمكّنهم من هزّ الشباك القطرية مُجدّدا وبلوغ النهائي.

وأبدى المسؤول الفني الأوّل عن المنتخب المحلّي انزعاجه من إضافة حكم الساحة البولوني لِتسعة دقائق بعد نهاية المباراة، ثم تحوّلت إلى أشبه بِوقت إضافي بِشوطَين! وقال إنه يأمل أن تتحسّن أمور التحكيم في المباراة النهائية.

ووصف بوقرة المنتخب التونسي منافس أشباله في النهائي العربي، بِالفريق القوي والمتماسك والخبير بِمثل هذا النوع من المواعيد. لكنه أظهر نوعا من التفاؤل، لمّا قال إن لاعبيه تعوّدوا في هذه البطولة على مواجهة خيرة المنتخبات وأصعبها، وكسبوا التحدّيات.

واختتم مجيد بوقرة تصريحاته يقول إن العائق الأكبر الذي ينتظر لاعبيه هو الاسترجاع، بعد 5 مقابلات بطولية ومُرهقة في ظرف 15 يوما فقط (لقاء كلّ ثلاثة أيّام). وأيضا التحلّي بِالهدوء والثقة في النّفس، من أجل إحراز الكأس العربية.