-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تصريحات بوقرة بِخصوص مواجهتَي قطر وتونس

علي بهلولي
  • 87
  • 0
تصريحات بوقرة بِخصوص مواجهتَي قطر وتونس

تحدّث الناخب الوطني مجيد بوقرة سهرة الأربعاء، عن مقابلتَي المربّع الذّهبي ونهائي منافسة كأس العرب، نسخة قطر 2021.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية للتقني بوقرة، بعد فوز محلّيي “الخضر” بِنتيجة (1-2) على منتخب قطر، بِرسم الدور نصف النهائي.

وقال مجيد بوقرة إن المنتخب المحلي لعب أمام منافس قطري، اعتمد على تحصين الجبهة الخلفية بِخمسة مدافعين. وأضاف أن “الخضر” كانوا أكثر مبادرة بِالتهديف من “العنّابي”.

وثمّن بوقرة احتفاظ لاعبيه بِتركيزهم في الوقت بدل الضّائع، وعدم تأثّرهم سلبا بِهدف التعادل، وتمكّنهم من هزّ الشباك القطرية مُجدّدا وبلوغ النهائي.

وأبدى المسؤول الفني الأوّل عن المنتخب المحلّي انزعاجه من إضافة حكم الساحة البولوني لِتسعة دقائق بعد نهاية المباراة، ثم تحوّلت إلى أشبه بِوقت إضافي بِشوطَين! وقال إنه يأمل أن تتحسّن أمور التحكيم في المباراة النهائية.

ووصف بوقرة المنتخب التونسي منافس أشباله في النهائي العربي، بِالفريق القوي والمتماسك والخبير بِمثل هذا النوع من المواعيد. لكنه أظهر نوعا من التفاؤل، لمّا قال إن لاعبيه تعوّدوا في هذه البطولة على مواجهة خيرة المنتخبات وأصعبها، وكسبوا التحدّيات.

واختتم مجيد بوقرة تصريحاته يقول إن العائق الأكبر الذي ينتظر لاعبيه هو الاسترجاع، بعد 5 مقابلات بطولية ومُرهقة في ظرف 15 يوما فقط (لقاء كلّ ثلاثة أيّام). وأيضا التحلّي بِالهدوء والثقة في النّفس، من أجل إحراز الكأس العربية.

مقالات ذات صلة
محاربو الصحراء ملتزمون بِالكبرياء الثوري

محاربو الصحراء ملتزمون بِالكبرياء الثوري

لهذا السبب أرشح قطر لتجاوز عقبة “الخضر”! 

لهذا السبب أرشح قطر لتجاوز عقبة “الخضر”! 

براهيمي: مواجهة قطر ستكون صعبة

براهيمي: مواجهة قطر ستكون صعبة

تونس في النهائي العربي

تونس في النهائي العربي

الساورة تزحف نحو ريادة الترتيب

الساورة تزحف نحو ريادة الترتيب

قرعة دوري الأبطال..محرز في مواجهة لشبونة ورفقاء ماندي يقابلون “اليوفي”

قرعة دوري الأبطال..محرز في مواجهة لشبونة ورفقاء ماندي يقابلون “اليوفي”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد