تصريحات جديدة لوزير التربية حول مراجعة مناهج التعليم

أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أن مراجعة مناهج التعليم الإلزامي وإعادة كتابة مناهج التعليم الثانوي يُعدّ أولوية بالنسبة للقطاع.

وجاء تأكيد بلعابد خلال إشرافه، الثلاثاء على افتتاح ملتقى المجموعات المتخصصة للمواد التعليمية بالمجلس الوطني للبرامج، والذي سيتناول موضوع مراجعة المناهج على ضوء مستلزمات التقييم النوعي.

وحسب بيان للوزارة، أكّد الوزير، أن مراجعة مناهج التعليم الإلزامي وإعادة كتابة مناهج التعليم الثانوي، يُعدّ أولوية وفق ما يتيح الوصول إلى الأهداف، بالنوعية والكيفية والآجال المحددة لتجسيد مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج الرئيس.

وأوضح الوزير قائلا: حيث أن المنهاج هو الذي يصنع الأجيال ويُكوِّن الشخصية المعنوية والثقافية والتربوية والمجتمعية للمواطن، وهنا تكمن أهميته، فهي رسالة كبيرة ونبيلة وحسّاسة في نفس الوقت، تضطلع بها المدرسة، ومن هنا تأتي أهمية المجلس الوطني للبرامج في تنفيذ سياسة التربية الوطنية.

وفي ذات الصّدد، ذكّر الوزير، بأن المجلس الوطني للبرامج زُود بالموارد البشرية اللازمة من ذوي الخبرات في مجال التربية والتعليم وخبراء من هيئات مؤسساتية مختصة دورهم السهر على ضمان السند العلمي للبرامج التعليمية. يوضح البيان.