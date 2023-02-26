-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تصريحات جديدة لوزير العمل حول الزيادات في المعاشات والأجور
الجزائر

تصريحات جديدة لوزير العمل حول الزيادات في المعاشات والأجور

الشروق أونلاين
  • 2943
  • 0
تصريحات جديدة لوزير العمل حول الزيادات في المعاشات والأجور
الأرشيف

سيتم صب كل المعاشات بالزيادة المقررة قبل شهر رمضان وابتداء من 10 مارس إلى غاية 20 مارس 2023، حسب ما أكده وزير العمل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة.

وفي تصريح للتلفزيون الجزائري الأحد، أكد شرفة أن زيادة المعاشات التي أقرها رئيس الجمهورية سيستفيد منها أزيد من 8 ملايين شخص.

في حين ستمس  الزيادة في الأجور مليوني و800 ألف شخص، 90 %  منهم موظفين و10 % من المتعاقدين. حسب ما أوضحه المتحدث ذاته.

وفي السياق ذاته، أكد شرفة أن منحة التقاعد ستمس مليونين و985 ألف مستفيد،  أما منحة البطالة فتمس مليوني مستفيد.

من جهة أخرى، كشف وزير العمل أن نسبة الإدماج في القطــاع الإداري بلغت 98.5 بالمائة بعد إدماج 321.621 من مجمـوع 326.115 مستفيد.

مقالات ذات صلة
وزير الصناعة يلتقي وزير الخارجية الإماراتي في أبو ظبي (فيديو)

وزير الصناعة يلتقي وزير الخارجية الإماراتي في أبو ظبي (فيديو)

رقص على “تيك توك” يفقد جزائرية حضانة أطفالها

رقص على “تيك توك” يفقد جزائرية حضانة أطفالها

نهاية تذبذب الدواء قبل حلول شهر رمضان

نهاية تذبذب الدواء قبل حلول شهر رمضان

إنهاء مهام قنصل الجزائر العام في باريس

إنهاء مهام قنصل الجزائر العام في باريس

خطة أمنية واسعة لتجفيف وهران من تجار المهلوسات

خطة أمنية واسعة لتجفيف وهران من تجار المهلوسات

فلاح يحرق زوجته بالبنزين بسبب عائدات بيع زيت الزيتون

فلاح يحرق زوجته بالبنزين بسبب عائدات بيع زيت الزيتون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد