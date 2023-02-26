تصريحات جديدة لوزير العمل حول الزيادات في المعاشات والأجور

سيتم صب كل المعاشات بالزيادة المقررة قبل شهر رمضان وابتداء من 10 مارس إلى غاية 20 مارس 2023، حسب ما أكده وزير العمل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة.

وفي تصريح للتلفزيون الجزائري الأحد، أكد شرفة أن زيادة المعاشات التي أقرها رئيس الجمهورية سيستفيد منها أزيد من 8 ملايين شخص.

في حين ستمس الزيادة في الأجور مليوني و800 ألف شخص، 90 % منهم موظفين و10 % من المتعاقدين. حسب ما أوضحه المتحدث ذاته.

وفي السياق ذاته، أكد شرفة أن منحة التقاعد ستمس مليونين و985 ألف مستفيد، أما منحة البطالة فتمس مليوني مستفيد.

من جهة أخرى، كشف وزير العمل أن نسبة الإدماج في القطــاع الإداري بلغت 98.5 بالمائة بعد إدماج 321.621 من مجمـوع 326.115 مستفيد.