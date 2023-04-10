تصريحات خطيرة من بلقايد ضدّ حكّام مباراة “الكناري” والبارادو

وجّه المدير الرياضي لِنادي شبيبة القبائل فاروق بلقايد اتّهامات خطيرة، إلى حكّام مباراة فريقه والمُضيّف نادي البارادو.

ولُعبت هذه المباراة بِميدان “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء مساء الأحد، لِحساب الجولة الـ 22 من عمر البطولة الوطنية. وانتهت بِخسارة الشبيبة بِهدف لِصفر، وقّعه لاعب الباردو محمد رضا حميدي في الدقيقة الـ 19.

وقال بلقايد في تصريحات إعلامية عقب نهاية المواجهة، إن الحكم حرم فريقه شبيبة القبائل من ركلة الجزاء، اعتبرها شرعية لا غبار عليها (قدّر أن لاعب البارادو إيدير مقدّم لمس الكرة بِيده داخل منطقة العمليات). عِلما أن الحكم منح ركلة جزاء للبارادو، وأهدرها اللاعب عادل بولبينة في الدقيقة الـ 65.

وأضاف مناجير “الكناري” بِنبرة مستاءة أنّ أحد الحكَمين المُساعدَين اقترب من دكّة بدلاء نادي البارادو، وقال لهم: “قلت لكم لا تقلقوا، المباراة ستنتهي بِفوز فريقكم”، في إشارة واضحة إلى التحيّز.

وأدار هذه المباراة حكم الساحة يوسف قموح، بِمُساعدة زميلَيه محمد بن أميرة ورشيد تامرابط.

ولا يُستبعد أن تستدعي لجنة الانضباط فاروق بلقايد لاحقا للمثول أمام مكتبها، بِسبب التصريحات المُثيرة والنّاقمة المذكورة أعلاه.

ويتموقع فريق شبيبة القبائل في المركز الـ 15 وقيل الأخير، ويشغل نادي البارادو الرّتبة الـ 14، وهما مُهدّدان بِمُرافقة مُتذيّل اللائحة هلال شلغوم العيد إلى القسم الثاني.