تصريحات ديلور قبيل مواجهة “اليوفي”

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور عن وضعيته، قبيل مواجهة نادي جوفانتوس الإيطالي.

ويتبارى فريق نانت الفرنسي مع ضيفه نادي جوفانتوس مساء الخميس المقبل، بِرسم إياب الدور الـ 16 لِمسابقة الدوري الأوروبي.

وقال المهاجم ديلور في أحدث تصريحات أدلى بها لِصحيفة “واست فرانس”، إنه مُستعدّ بِنسبة “200%” لِخوض هذه المواجهة في صفوف فريقه نانت، ولديه رغبة جامحة في اللّعب وتسجيل الأهداف.

وكان ديلور قد غاب عن مواجهة الذهاب بِإيطاليا الخميس الماضي، وذلك بِداعي الإصابة. وحينها افترق الناديان على نتيجة التعادل بِهدف لِمثله.