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جواهر

تصريحات صادمة لـ “سبايا البغدادي” بشأن الجحيم الذي عشنه في مملكة داعش

جواهر الشروق
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تصريحات صادمة لـ “سبايا البغدادي” بشأن الجحيم الذي عشنه في مملكة داعش

تستعد قناة العربية لإطلاق سلسلة جديدة من الاعترافات الصادمة بشأن زعيم داعش أبو بكر البغدادي، بعدما بثت سابقا مقابلات مع زوجاته.

وبحسب القناة فإن “السبايا” الأيزيديات سيكشفن تفاصيل تروى لأول مرة عن قيادات التنظيم وسيتحدثن عن تعرضهن للاغتصاب من البغدادي نفسه والتعذيب من زوجته.

المقابلات الحصرية سوف تبث يومي الجمعة والسبت المقبلين، لتكون بمثابة المواجهة لتصفية الحقائق المتعلقة بتنظيم داعش، وما اقترفه من جرائم في حق النساء، وكذا تفاصيل حياة البغدادي الذي روّع العالم منذ 2014 حتى مقتله بضربة أمريكية في سوريا عام 2019.

وسابقا أثارت تصريحات زوجات البغدادي وابنته ضجة كبيرة في الصحافة العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاهد تلك المقابلات حوالي 60 مليون شخص لما تضمنته من أسرار.

يذكر أن زعيم التنظيم الذي سيطر على مساحات شاسعة في العراق وسوريا عام 2014، معلناً “خلافته” المزعومة حينها، وفارضاً قوانينه المتطرفة، كان قتل في أكتوبر 2019، بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأعلن حينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فرقة كوماندوز من القوات الأميركية رصدته ولاحقته، إلا أن الأخير فجّر نفسه مع زوجتيه وابنه.

واندحر التنظيم عام 2017 حين أعلنت بغداد الانتصار عليه وهزيمته، إلا أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في بعض المناطق المتفرقة.

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