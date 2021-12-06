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رياضة

تصريحات صلاح حول شرب الخمر تحرك دار الإفتاء المصرية

سليم.ع
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تصريحات صلاح حول شرب الخمر تحرك دار الإفتاء المصرية
أرشيف
محمد صلاح

أثارت تصريحات النجم المصري محمد صلاح، حول رأيه في شرب الخمر تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي..

وفي حوار لمحمد صلاح مع “أم بي سي”، وفي رده على سؤال للإعلامي عمرو أديب حول شرب الخمر كونه يعيش في مجتمع غربي، مليء بالضغوطات خلال الحفلات، رد النجم المصري: “لا أعرف.. لكن نفسي لم ترغب يوما في الشرب”.

وحول الحفلات التي يتضمنها شرب الخمر، رد محمد صلاح، أن الناس لا يضغطون من أجل فعل أي شيئ، وأضاف: ” أنا عمري مثلا ما حد ضغط علي من أجل الشرب، ونفسي نفسها لا تريد الشرب ولا تجريب ذلك”.

وبعد ساعات على تداول تصريحات محمد صلاح، نشرت دار الإفتاء المصرية سلسلة تغريدات حول الخمر، وحكم شربه، قائلة: “عدم التفكير في إتيان الأشياء المحرمة عبادة في ذاته”.

وأضافت في تغريدة أخرى: “تحريم شرب الخمر ثابتٌ بنصوص الكتاب والسنة ..”.

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