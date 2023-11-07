تصريحات قاسية ضدّ بن سبعيني

قلّل تقنيٌّ ألمانيٌّ من القدرات الفنّية، التي يملكها اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، وأطلق تصريحات قاسية ضدّ مدافع نادي بوروسيا دورتموند.

وفي أحدث ظهور إعلامي له عبر القناة الإلكترونية لِصحيفة “بيلد” الألمانية، قال التقني فيليكس ماغاث: “بن سبعيني هو الوافد الجديد إلى بوروسيا دورتموند الأكثر جدلا. هو الآن مجرّد لاعب ينتمي إلى هذا الفريق لا أكثر ولا أقلّ. الشيء الوحيد الذي استفادت منه إدارة النادي، أنّها جلبته عند نهاية الموسم الماضي دون أن تدفع سنتيما واحدا (صفقة انتقال حرّ)”.

للإشارة، فإن فيليكس ماغاث كان لاعبا أساسيا في صفوف منتخب ألمانيا، حينما انهزم أمام الجزائر بِنتيجة (1-2)، في الجولة الأولى من دور المجموعات لِكأس العالم 1982 بِإسبانيا (خلف الأخضر بلومي/ الصّورة المُدرجة أدناه).

في سياق آخر، يستهلّ رامي بن سبعيني مباراة فريقه بوروسيا دورتموند والضّيف نادي نيوكاسل الإنجليزي، احتياطيا.

وتُجرى المواجهة مساء الثلاثاء انطلاقا من الساعة السابعة إلّا الرّبع مساءً بِالتوقيت الجزائري، لِحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.