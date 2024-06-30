تصريحات للداعية عثمان الخميس حول “جابر بن حيان” تثير جدلا واسعا!

أثارت تصريحات للداعية الكويتي عثمان الخميس، حول العالم العربي جابر بن حيان، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعرب نشطاء عن دهشتهم من قول الخميس إن بن حيان شخصية وهمية، لا وجود لها، متسائلين كيف أمكنه الوصول لهذا الاستنتاج بشأن عالم ذائع الصيت لديه 70 رسالة في الكيمياء، ورغم ذكره والاستشهاد به في عشرات المراجع الغربية.

وقال الداعية، الذي يصفه الكثيرون بالمتشدد: “لا يوجد شخص اسمه جابر بن حيان، خاصة وأن الكتب التي تنسب إليه يدعي أنه أخذها من جعفر الصادق، وهي في الكيمياء، وكلها علوم لم يكن يتعاطاها العرب وقتها بهذه الطريقة”.

وأضاف: “كثير من أهل العلم ذكروا أن هذه الشخصية وهمية، وإذا كان عنده كل هذه الكتب والعلوم كان المفروض أن يشتهر في زمنه.. لكننا لا نجد له ذكرا في زمنه”.

قصة الشيخ #عثمان_الخميس مع #جابر_بن_حيان وانكار وجوده

هو امر من اثنين ( مخطئ او مصيب )

ان كان مخطئ فهو بشر اخطأ لقصور مصادر الاثبات

لكن المصيبة إن كان مصيب

حيث تذهب المسؤولية لقطاع المناهج الذين لم يبحثوا كفاية عن مصادر العلوم والتاريخ

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لم ننتهي

المشكله في من يهاجم الشيخ

يا… pic.twitter.com/TYR2i50SAS — نافع بن طواله (@oJIg6JI) June 29, 2024

ودافع البعض عن الشيخ الكويتي لافتين إلى أن هناك من ينكر وجود الله وليس فقط عالما من العلماء.

موضوع جابر ابن حيان فيه آراء كثيرة سبقت راي الشيخ الداعية عثمان الخميس فهو ليس أول من شكك بمصداقية هذه الشخصية ..

طبعا انا لست مختصاً بالتاريخ والتحقيق وهناك مختصون ومحققون لهم القول الفصل في هذه المسائل وإن كنت متأكداً من القول بان جابر بن حيان عالم ينتمي للحضارة العربية… pic.twitter.com/KaTuMw51NH — عمار آغا القلعة (@Ammaraghaalkala) June 30, 2024

وجَابر بن حيّان بن عبد الله الكوفي الأَزْدِيُّ هو عالم مسلم عربي، بل من أبرز العلماء وأذكاهم في العصر الذهبي للإسلام، وهو مؤسس الكيمياء في العالم الحديث.

برع في علوم الكيمياء والفلك والهندسة وعلم المعادن والفلسفة والطب والصيدلة، ويُعد أول من استخدم الكيمياء عمليًا في التاريخ.

أجرى العديد من التجارب الكيميائية بنفسه، وله الكثير من الإنجازات والاكتشافات والإسهامات في مجال الكيمياء.