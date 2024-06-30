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تصريحات للداعية عثمان الخميس حول “جابر بن حيان” تثير جدلا واسعا!

الشروق أونلاين
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تصريحات للداعية عثمان الخميس حول “جابر بن حيان” تثير جدلا واسعا!

أثارت تصريحات للداعية الكويتي عثمان الخميس، حول العالم العربي جابر بن حيان، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعرب نشطاء عن دهشتهم من قول الخميس إن بن حيان شخصية وهمية، لا وجود لها، متسائلين كيف أمكنه الوصول لهذا الاستنتاج بشأن عالم ذائع الصيت لديه 70 رسالة في الكيمياء، ورغم ذكره والاستشهاد به في عشرات المراجع الغربية.

وقال الداعية، الذي يصفه الكثيرون بالمتشدد: “لا يوجد شخص اسمه جابر بن حيان، خاصة وأن الكتب التي تنسب إليه يدعي أنه أخذها من جعفر الصادق، وهي في الكيمياء، وكلها علوم لم يكن يتعاطاها العرب وقتها بهذه الطريقة”.

وأضاف: “كثير من أهل العلم ذكروا أن هذه الشخصية وهمية، وإذا كان عنده كل هذه الكتب والعلوم كان المفروض أن يشتهر في زمنه.. لكننا لا نجد له ذكرا في زمنه”.

ودافع البعض عن الشيخ الكويتي لافتين إلى أن هناك من ينكر وجود الله وليس فقط عالما من العلماء.

وجَابر بن حيّان بن عبد الله الكوفي الأَزْدِيُّ هو عالم مسلم عربي، بل من أبرز العلماء وأذكاهم في العصر الذهبي للإسلام، وهو مؤسس الكيمياء في العالم الحديث.

 برع في علوم الكيمياء والفلك والهندسة وعلم المعادن والفلسفة والطب والصيدلة، ويُعد أول من استخدم الكيمياء عمليًا في التاريخ.

أجرى العديد من التجارب الكيميائية بنفسه، وله الكثير من الإنجازات والاكتشافات والإسهامات في مجال الكيمياء.

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