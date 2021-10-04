تصريحات ماكرون فرصة تاريخية لإجراءات حازمة

الرابطة الرحمانية للزوايا العلمية:

وصفت الرابطة الرحمانية للزوايا العلمية، الإثنين، تصريحات الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، بـ”الانتهاك الصارخ لسيادة الجزائر وبالتطاول على تضحيات الشهداء، داعية الجزائريين إلى الالتفاف حول الثوابت والقيم الخالدة لأول نوفمبر 1954 والوفاء لمبادئه.

وفي بيان وقعه رئيسها الشيخ محمد المأمون القاسمي، استنكرت الرابطة الرحمانية للزوايا العلمية تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون التي “تشكل انتهاكا صارخا لسيادتنا، وتطاولا وانتقاصا لأمتنا ولتضحيات شهدائنا، متجاهلا جرائم فرنسا النكراء، التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري طيلة عهد الاحتلال، وهو ما دأبت عليه بلاده، التي ما تزال تعتبر الجزائر امتدادا لها، وتعمل دون هوادة منذ استعادة الاستقلال لبقائها مرتبطة بها لغويا وثقافيا، فضلا عن إحكام هيمنتها الاقتصادية والسياسية”.

وعليه، أضاف البيان، فإن فرنسا “تسعى جاهدة لتأبيد هذه التبعية، من خلال أذنابها ووكلائها الذين عملوا لإفشال الجهود التي بذلت من أجل استكمال مقومات الاستقلال وتثبيت دعائم السيادة والاستقلال”.

وأوضحت الرابطة في ذات البيان، أن التطورات الأخيرة في العلاقات الجزائرية الفرنسية تشكل “فرصة تاريخية تسمح بمراجعة هذه العلاقات واتخاذ إجراءات حازمة، كفيلة بإخراجنا من دائرة التبعية لمستدمرنا بالأمس، في مختلف مجالات الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية”.

وفي مقدمة هذه الإجراءات – حسب الرابطة – “التعجيل بتفعيل قانون تعميم استعمال اللغة العربية، لوضع حد نهائي لهيمنة اللغة الفرنسية وإصدار قانون تجريم الاستعمار، الذي ظل مشروعه مجمدا على الرغم من النداءات المتكررة التي رفعها الأحرار من أبناء الجزائر على امتداد السنوات الماضية”.

س.ع