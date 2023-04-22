تصريحات محرز وغوارديولا بعد التأهّل

أدلى اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز ومدربه جوسيب غوارديولا بِانطباعات إعلامية، بعد تأهّل فريقهما مانشستر سيتي لِنهائي كأس إنجلترا.

وترك الجناح محرز بصمة قوية في هذا التأهّل، لمّا سجّل كلّ أهداف مواجهة نادي شفيلد يونايتد مساء السبت.

وقال الدولي الجزائري إن فريقه مانشستر سيتي طرد نحس ملعب “ويمبلي”، مُشيرا إلى تجمّد مشاركته في نصف نهائي كأس إنجلترا وبِهذه المنشأة الرياضية العريقة، في النسخ الثلاث الماضية: 2020 أمام أرسنال، و2021 ضد تشيلسي، و2022 أمام ليفربول.

وأضاف محرز في تصريحات نشرها موقع ناديه “الأزرق السّماوي” أن التأهّل مُستحقّ، وسيمنحهم أريحية في التحضير للمواجهة الحاسمة أمام نادي أرسنال. التي ستُجرى داخل القواعد الأربعاء المقبل، وتُحدّد إلى حدّ كبير صاحب لقب البطولة الإنجليزية للموسم الحالي. عِلما أن أرسنال يحوز 75 نقطة، وخاض 32 مباراة من أصل 38 مواجهة. ولعب “السّيتي” 30 لقاءً، ويملك 70 نقطة.

أمّا المدرب جوسيب غوارديولا، فقال عن لاعبه الجزائري: “محرز يملك مواهب فنية راقية جدّا، وهي ليست وليدة اليوم. إنه لاعب ذو مستوى فني عالي، وذهنية قوية، ولا يخشى المنافسة. في المواعيد الكبرى، لا يشعر بِالضّغط”.

وعن تنفيذ محرز لِركلة الجزاء أمام شيفيلد يونايتد، رغم أن زميله المهاجم آرلينغ هالاند هو مَن كان مُدرجا على رأس القائمة. قال غوارديولا إنه لن ينشغل بِهذا الأمر، لِأن الدولي الجزائري نجح في هزّ الشّباك. وأضاف أن محرز يُحبّ رفع التحدّيات، في وقت يتفادى بعض اللاعبين تنفيذ ركلات الجزاء خوفا من الفشل وعبء مخلّفاته.

هذا ومنح مُنظّمو منافسة كأس إنجلترا رياض محرز الجائزة الفخرية، المُرادفة لِرجل مباراة مانشستر سيتي وشفيلد يونايتد. كما تُظهره الصورة المُدرجة أدناه.