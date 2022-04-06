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رياضة

تصريحات مدرب المنتخب المحلّي الطوغولي

علي بهلولي
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تصريحات مدرب المنتخب المحلّي الطوغولي
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جوناس كوكو كوملا

أدلى الناخب الوطني الطوغولي جوناس كوكو كوملا بِانطباعاته، قبيل مواجهتَي أشباله لِنظرائهم من المنتخب المحلّي الجزائري.

ويحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة أطوار هاتَين المقابلتَين الودّيتَين، سهرتَي الخميس والأحد المقبلَين، وبِالضّبط على الساعة العاشرة ليلا.

وقال مدرب المنتخب المحلّي الطوغولي إن برمجة المقابلتَين ليلا تحت أجواء باردة، مُفيد للاعبيه الذين لم يتعوّدوا على هذه المعطيات. وأضاف جوناس كوكو كوملا في أحدث تصريحات أدلى بها للقناة الإلكترونية لِاتحاد الكرة الطوغولي، قائلا إن فريقه يعمل جاهدا للتأهّل لـ “شان” 2023 بِالجزائر، وسيستفيد كثيرا من هذه المحطّة الإعدادية.

وإذا كانت الجزائر ستحتضن فعّاليات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين في جانفي 2023، فإن منتخب الطوغو لِهذه الفئة سيخوض التصفيات بداية من جوان المقبل.

واختتم جوناس كوكو كوملا تصريحاته، مُوجّها تشّكراته إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، نظير الاستقبال الحارّ، وتوفير كلّ إمكانيات التربّص.

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