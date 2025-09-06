تصريحات مدرب غينيا بِخصوص مواجهة الجزائر

كشف الناخب الوطني الغيني باولو دوارتي عن جزء من سلبيات لاعبيه، قبيل مواجهة الجزائر هذا الإثنين.

وتُجرى المباراة بِبلاد مراكش، لِحساب الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه بعد الفوز على الفريق الصومالي بِأوغندا، قال باولو دوارتي: “لقد فزنا، نعم، لكن هناك أخطاء يجب تصحيحها. سنحت لنا فرصتان كان من الممكن استغلالهما، لكننا فقدنا التركيز. لم يكن المنافس هو مَن منعنا من التسجيل، بل نحن من منعنا أنفسنا. دفاعيا أيضا، لم تكن تغطيتنا في المستوى المطلوب. وجد مهاجم صومالي نفسه وحيدا على بُعد 15 مترا من مرمانا، ولحسن الحظ لم يُسجل. ضد الجزائر، هذا النوع من الأخطاء سندفع ثمنه غاليا”.

وأمام الصومال، أشرف التقني البرتغالي دوارتي (56 سنة) على أوّل مباراة في الجهاز الفني لِمنتخب غينيا كوناكري، بعد تعيينه مؤخّرا.

وأضاف استنادا إلى تقارير الصحافة المحلية التي غطّت وقائع المؤتمر: “لا أريد أن أرى منتخبا بِوجهَين. فرغم أننا سجلنا، فقدنا الضغط على المنافس وجودة اللعب. هذا ليس ما كنا نسعى إليه. يجب أن نواصل بناء منتخب قوي، خاصة مع المواهب الشابة التي نمتلكها”.

ولا يزال الغينيون يُمنّون النّفس بِحيازة المركز الثاني، وخوض لاحقا مواجهات السد، من أجل بلوغ المونديال في أمر غير مسبوق. والبداية بِمحاولة كسب نقاط “الخضر”.