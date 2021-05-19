تصريحات مسيئة للسعودية تطيح بوزير خارجية لبنان شربل وهبه
تقدم وزير الخارجية بحكومة تسيير الأعمال، شربل وهبه، الأربعاء، بطلب إعفاء من منصبه إلى رئيس البلاد، ميشال عون، وذلك بعد الضجة الواسعة التي أحدثتها تصريحاتها واعتبرت مسيئة لدول الخليج.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها الرئاسة اللبنانية على صفحتها الرسمية بتويتر، وجاء فيها: “الوزير شربل وهبه من بعبدا في ضوء التطورات الاخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به الى احدى المحطات التلفزيونية وحرصاً مني على عدم استغلال ما صدر للإساءة الى لبنان واللبنانيين، تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس وقدمت اليه طلب اعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية”.
الرئيس عون استقبل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه وتسلم منه كتابا بطلب اعفائه من مسؤولياته الوزارية pic.twitter.com/Wd8QAvsSri
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 19, 2021
ويأتي اعلان طلب الإعفاء بعد تنديدات واسعة واستدعاء لسفراء لبنان في عدد من الدول بالإضافة إلى بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي طالب فيه وهبه “بتقديم اعتذار رسمي لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها نظير ما بدر منه من اساءات غير مقبولة على الإطلاق”.
الوزير شربل وهبه من بعبدا: في ضوء التطورات الاخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به الى احدى المحطات التلفزيونية وحرصاً مني على عدم استغلال ما صدر للاساءة الى لبنان واللبنانيين، تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس وقدمت اليه طلب اعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية pic.twitter.com/Wj6L2Z9A6A
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 19, 2021
الخلا يا بياع #حنا_بدو #شربل_وهبة #شربل_وهبي #السعودية pic.twitter.com/CjCRL1dW2d
— أحمد البلوي 10 (@ahmadalbalawi80) May 19, 2021
تصريحات وزير الخارجية اللبنانية جاءت في مقابلة على قناة الحرة إلى جانب المحلل السعودي، سلمان الأنصاري، الذي نشر جزءا من المقابلة بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: “إلى الشعب اللبناني الكريم؛ ها أنتم شاهدتم بأعينكم وسمعتم بوضوح منطق وزير خارجية لبنان أو بالأصح وزير حزب الله شربل وهبة.. أنقذوا وطنكم من هذه العصابة الفاسدة..”
وتابع الانصاري قائلا: “الحل واضح؛ (لا لعصابة حزب الله!).. وبالمناسبة؛ الكلام المحذوف من اللقاء أكثر مما عرض! وسأكتفي ’حاليا‘ بنشر هذه الجزئية!”.
وقال وهبي: “دول المحبة والصداقة والأخوة، أوصلوا لنا تنظيم الدولة الإسلامية وزرعوه في سهول نينوى والأنبار وتدمر”، في إشارة إلى الأراضي التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق.
ولدى سؤاله عما إذا كان يقصد “بتلك الدول” دول الخليج ، قال وهبي إنه لا يريد ذكر أسماء.
ولكن ردا على سؤال حول ما إذا كانت دول الخليج قد مولت الحركة الإسلامية قال: “من الذي مولهم إذا، أنا؟”.
تلاسن وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة مع المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري في برنامج المشهد اللبناني على قناة الحرة #شربل_وهبة pic.twitter.com/VP6jiP0qmB
— اخبار الساعة (@hournews_net) May 18, 2021