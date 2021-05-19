تقدم وزير الخارجية بحكومة تسيير الأعمال، شربل وهبه، الأربعاء، بطلب إعفاء من منصبه إلى رئيس البلاد، ميشال عون، وذلك بعد الضجة الواسعة التي أحدثتها تصريحاتها واعتبرت مسيئة لدول الخليج.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الرئاسة اللبنانية على صفحتها الرسمية بتويتر، وجاء فيها: “الوزير شربل وهبه من بعبدا في ضوء التطورات الاخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به الى احدى المحطات التلفزيونية وحرصاً مني على عدم استغلال ما صدر للإساءة الى لبنان واللبنانيين، تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس وقدمت اليه طلب اعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية”.

ويأتي اعلان طلب الإعفاء بعد تنديدات واسعة واستدعاء لسفراء لبنان في عدد من الدول بالإضافة إلى بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي طالب فيه وهبه “بتقديم اعتذار رسمي لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها نظير ما بدر منه من اساءات غير مقبولة على الإطلاق”.

تصريحات وزير الخارجية اللبنانية جاءت في مقابلة على قناة الحرة إلى جانب المحلل السعودي، سلمان الأنصاري، الذي نشر جزءا من المقابلة بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: “إلى الشعب اللبناني الكريم؛ ها أنتم شاهدتم بأعينكم وسمعتم بوضوح منطق وزير خارجية لبنان أو بالأصح وزير حزب الله شربل وهبة.. أنقذوا وطنكم من هذه العصابة الفاسدة..”

وتابع الانصاري قائلا: “الحل واضح؛ (لا لعصابة حزب الله!).. وبالمناسبة؛ الكلام المحذوف من اللقاء أكثر مما عرض! وسأكتفي ’حاليا‘ بنشر هذه الجزئية!”.

وقال وهبي: “دول المحبة والصداقة والأخوة، أوصلوا لنا تنظيم الدولة الإسلامية وزرعوه في سهول نينوى والأنبار وتدمر”، في إشارة إلى الأراضي التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق.

ولدى سؤاله عما إذا كان يقصد “بتلك الدول” دول الخليج ، قال وهبي إنه لا يريد ذكر أسماء.

ولكن ردا على سؤال حول ما إذا كانت دول الخليج قد مولت الحركة الإسلامية قال: “من الذي مولهم إذا، أنا؟”.