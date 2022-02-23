تصريح آخر لكن مُغاير لِمدرب وست هام عن رحمة

يبدو أن التقني الأسكتلندي ديفيد مويس مدرب فريق وست هام الإنجليزي، كان يُريد شيئا آخر من لاعبه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، غير ما صرّح به في بادئ الأمر.

وكان المدرب مويس قد ردّ على سؤال، فحواه ما الذي قاله للاعبه بن رحمة بعد استبداله في مباراة نيوكاسل، بِأنه طلب من المهاجم الجزائري الإسراع في الخروج من أرضية الميدان، على أمل ربح مزيد من الوقت وتحويل النتيجة من تعادل إلى فوز.

ونقل موقع “فوتبال لندن” البريطاني، الأربعاء، على لسان المدرب مويس تصريحا مُغايرا، لمّا قال: “أُريد من سعيد أن يكون لاعبا جماعيا (عكس النزعة الفردية). أُريده أن يصنع الأهداف ويُسجّل أيضا. أُريده أن يُدرك جيّدا متى يتمّ تمرير الكرة ومتى يحتفظ بها ومتى يُراوغ”.

ويعكس هذا التصريح الإعلامي عدم رضا مدرب فريق “المطارق” عن العروض الفنية التي يُقدّمها الدولي الجزائري، وسرّ غضب بن رحمة من قرار الإستبدال.

وشارك بن رحمة في 31 مباراة مع فريقه وست هام الإنجليزي، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم، يوجد بينها 23 مقابلة خاضها أساسيا. مُسجّلا 8 أهداف ومُوزّعا 4 تمريرات حاسمة.