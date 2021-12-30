-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

تصريح بشأن “العوانس” يثير استياء الليبيات من رئيس حكومتهن!

جواهر الشروق
  • 199
  • 0
تصريح بشأن “العوانس” يثير استياء الليبيات من رئيس حكومتهن!

أثار تصريح لرئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بشأن العوانس، استياء نسويا، وسجل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل غاضبة.

وكان الدبيبة يتحدث خلال حفل توزيع صكوك الدفعة الثانية لمنحة دعم الزواج للبلديات في طرابلس، عندما قال: “بناتنا القاعدات نبوا نحركوا سوقهم.. مرات نديروا زيادات بوانص خاصة للي تتقدم بها السن”.

وأثار هذا التصريح غضبا نسائيا واسعا، رافقه دعم من شرائح أخرى، رأت في حديث الدبيبة “عنفا لفظيا” ضد الليبيات، وخطابا ذكوريا يضاف إلى سلسة التنميط من قبل السياسيين في العالم العربي، تحدث رئيس الحكومة الليبي عن النساء كأنهن سلعة بحاجة إلى “تحريك سوقها”.

ورأت الشاعرة والقاصة رحاب شنيب، أن “الدبيبة مارس العنف اللفظي على النساء، وتحدث عن حالة اجتماعية بنظرة ناقصة فتعامل بمقياس الغرائز الحيوانية وشغلته مليارات الزواج، ولم تشغله المناهج المدرسية، هناك نساء يمكن أن يقدن ليبيا أفضل منك ويتحدثن أفضل منك”.

من جهتها، قالت المرشحة للانتخابات الرئاسية، رئيسة حزب “الحركة الوطنية” في ليبيا، ليلى بن خليفة، إن “النساء ليسوا سلعة لكي يتم تسويقها، ولن نرضى بإهانة المرأة الليبية بهذه الصورة المبتذلة لأي سبب كان، فالمرأة مواطن له كيانه ومعزز مكرم من عند الله عز وجل”.

أما عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، فردت على الدبيبة قائلة: “حينما تحيد الأخلاق لا تبقى إلا لغة السوق، ولا عزاء للمواطنة الكاملة والمساواة عندما يكون التشييء هو واقع النساء”، حسب بوابة الوسط.

وقالت المدربة في مجال ريادة الأعمال، هند البشاري، إن “الزواج عادة ما يعني العلاقة التي يجتمع فيها رجل وامرأة لبناء عائلة وأسرة سوية تكون نواة لمجتمع صالح، ولم يكن الزواج يومًا مدعاة للتفاخر للمتزوجين ولا إهانة وعدم احترام لغير المتزوجين من الجنسين”.

كما علقت الناشطة الحقوقية والإعلامية نورا الجربي بقولها إن البنت غير المتزوجة هي “بنت ناجحة وعندها استقلالية بذاتها والزواج قد يكون بعيد عن طموحاتها”، متابعة: “تحسه يتكلم على قطعة أثاث، زيادة ترسيخ مفهوم الملكية للمرأة، بيع وشراء ونعطوهم فلوس زيادة بيش يتحرك سوق السعي”.

مقالات ذات صلة
حبس وزيرة الثقافة الليبية على ذمة التحقيق في قضايا فساد

حبس وزيرة الثقافة الليبية على ذمة التحقيق في قضايا فساد

فنانة كويتية تتبرع لعلاج “مريم الركابي” بمبلغ يغضب المتابعين!

فنانة كويتية تتبرع لعلاج “مريم الركابي” بمبلغ يغضب المتابعين!

“الصداقة بين الشاب والفتاة في مكان عام جائزة”.. فتوى تشعل مواقع التواصل!

“الصداقة بين الشاب والفتاة في مكان عام جائزة”.. فتوى تشعل مواقع التواصل!

سعودية تهدي أحد موظفيها سيارة فارهة.. وهكذا كان رد فعله (فيديو)

سعودية تهدي أحد موظفيها سيارة فارهة.. وهكذا كان رد فعله (فيديو)

بعد معركة قضائية دامت 10 سنوات.. أرنولد شوارزنيغر ينفصل رسمياً عن ماريا شرايفر

بعد معركة قضائية دامت 10 سنوات.. أرنولد شوارزنيغر ينفصل رسمياً عن ماريا شرايفر

ميغان ميركل تكسب معركتها القضائية ضد أشهر صحيفة بريطانية.. وهذا تعويضها!

ميغان ميركل تكسب معركتها القضائية ضد أشهر صحيفة بريطانية.. وهذا تعويضها!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد