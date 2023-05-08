تصريح روني حول مواجهة الريال والسيتي يثير جدلا كبيرا

أثار تصريح اللاعب السابق لمانشستر يونايتد، واين روني، حول مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال روني عبر صحيفة “ذا تايمز” البريطانية: “لن يهزم نادي مانشستر سيتي منافسه ريال مدريد فقط، بل سيسحقه”.

وأضاف: “أخرج ريال مدريد مانشستر سيتي من المنافسة في هذه المرحلة في وقت سابق، لكن الأمور مختلفة الآن، السيتي أفضل في الدفاع، والمهاجم هالاند سيجعل الريال متوترا، ويمكن له الانتقام من دون رحمة”.

وأثار تصريح واين روني، سخط جماهير ريال مدريد، التي لم تتقبل ما قاله اللاعب السابق لليونايتد، وتوعدته بنتيجة مخالفة لرأيه في المباراة.

ويواجه ريال مدريد، مانشستر سيتي سهرة الثلاثاء، بداية من الساعة الثامنة، بملعب سانتياغو بيرنابيو، في ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.