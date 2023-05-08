-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تصريح روني حول مواجهة الريال والسيتي يثير جدلا كبيرا

عمر سلامي
  • 1404
  • 0
تصريح روني حول مواجهة الريال والسيتي يثير جدلا كبيرا
أرشيف
واين روني

أثار تصريح اللاعب السابق لمانشستر يونايتد، واين روني، حول مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال روني عبر صحيفة “ذا تايمز” البريطانية: “لن يهزم نادي مانشستر سيتي منافسه ريال مدريد فقط، بل سيسحقه”.

وأضاف: “أخرج ريال مدريد مانشستر سيتي من المنافسة في هذه المرحلة في وقت سابق، لكن الأمور مختلفة الآن، السيتي أفضل في الدفاع، والمهاجم هالاند سيجعل الريال متوترا، ويمكن له الانتقام من دون رحمة”.

وأثار تصريح واين روني، سخط جماهير ريال مدريد، التي لم تتقبل ما قاله اللاعب السابق لليونايتد، وتوعدته بنتيجة مخالفة لرأيه في المباراة.

ويواجه ريال مدريد، مانشستر سيتي سهرة الثلاثاء، بداية من الساعة الثامنة، بملعب سانتياغو بيرنابيو، في ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

مقالات ذات صلة
إرلينغ هالاند يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

إرلينغ هالاند يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

فوز “الكناري” على اتحاد العاصمة

فوز “الكناري” على اتحاد العاصمة

آيت نوري يعود بعد تغييب دام 7 مقابلات

آيت نوري يعود بعد تغييب دام 7 مقابلات

رئيس الفاف يهنئ منتخب أقل من 17 سنة بعد التأهل

رئيس الفاف يهنئ منتخب أقل من 17 سنة بعد التأهل

ماذا يُعاني آدم الوناس بِالضّبط؟

ماذا يُعاني آدم الوناس بِالضّبط؟

بن سبعيني يعود ويترك بصمة قوية

بن سبعيني يعود ويترك بصمة قوية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد