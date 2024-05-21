تصريح صادم للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولي كريم خان

لا تزال ردود الأفعال الغاضبة من طرف الحكومات الغربية على قرار محكمة الجنايات الدولية، بإصدار مذكرة اعتقال في حق رئيس وزراء الكيان الصهيوني، تثير الكثير من الجدل في العالم الغربي قبل الشرقي.

وقد أثار تصريح المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية، كريم خان، لقناة “سي ان ان” الأمريكية، بأن مسؤولين غربيين كبار، أكدوا له “أن المحكمة اُسست لأجل محكامة الأفارقة وبلطجية بوتين، وليس لمحاكمة المسؤولين الغربيين”، حفيظة العالم الشرقي، وحتى مواطني العالم الغربي، المتشبعين بسنفونيات الديمقراطية وحقوق الانسان من قبل مسؤوليه على مر السنوات الماضية.

وأكد كريم خان، بأن “المحكمة الدولية لا تنظر للأمر بهذه الطريقة، هي إرث نورمبرغ، وهذه المحكمة هي لائحة إتهام حزينة للانسان، يجب أن تكون هذه المحكمة بمثابة انتصار للقانون على السلطة والقوة الغاشمة”، موجهة كلمات قوية للاحتلالبقوله “احصل على ما تستطيع وخذ ما تريد افعل ما شئت، لن تثنينا التهديديا او أي انشطة اخرى، في النهاية يتعين علينا الوفاء لمسؤولياتنا كمدعين عامين، رجال ونساء في المكتب قضاة ومسجلين”.