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علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الشروق TV
تصريح طفل فلسطيني عاشق للخضر
الشروق أونلاين
2021/12/20
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