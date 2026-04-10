-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

تصريح مفاجئ لميلانيا ترامب حول علاقتها بـ”ابستين”

الشروق أونلاين
  • 792
  • 0
تصريح مفاجئ لميلانيا ترامب حول علاقتها بـ"ابستين"

نفت ميلانيا ترامب، الخميس، وجود أي صلة تربطها بالممول الأمريكي جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية واتجار بالقاصرات.

وأدلت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب بتصريح مفاجئ الخميس تنفي فيه أي علم لها بجرائم جيفري إبستين، أو أنها كانت ضحية للمدان بجرائم جنسية.

وجاءت تصريحات ميلانيا ترامب (55 عاما) أمام الكاميرات في البيت الأبيض بشكل مفاجئ، في تدخل غير عادي في فضيحة لطالما لاحقت زوجها ترامب.

وشددت على وجوب “أن تنتهي اليوم الأكاذيب التي تربطها بإبستين.

وكان المليونير الأميركي جيفري إبستين، الذي مات منتحراً في زنزانته عام 2019، قد أدار على مدار سنوات شبكة اعتداءات جنسية سقطت ضحيتها عشرات الشابات والفتيات، وأقام في الوقت نفسه علاقات وثيقة مع دوائر عليا في السياسة والاقتصاد والعلوم.

وتأتي تصريحات السيدة الأولى يوم الخميس في ظل استمرار تداعيات قضية ملفات إبستين، مما يُؤجج المطالبات بالرقابة في الكونغرس.

وللتذكير ففي العام الماضي، وبعد تهديدات من محامي السيدة الأولى، سحبت صحيفة “ديلي بيست” تقريراً سلط الضوء على مزاعم الكاتب مايكل وولف بأن إبستين هو من عرّف ميلانيا ترامب على دونالد ترامب. كما أصدرت الصحيفة اعتذاراً “عن أي لبس أو سوء فهم”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد