تصرّفات “غير قانونية” لأصحاب سيّارات الأجرة

يرفضون نقلك إلى وجهتك ولا يتوقفون لأكثر من شخصين

يشتكي مواطنون، من التصرفات غير القانونية لبعض أصحاب سيارات الأجرة، التي جعلتهم يتوجهون نحو تطبيقات سيارات الأجرة هربا من مثل هذه التصرفات، وعلى رأسها رفض الذهاب نحو وجهة الزبون، أو مطالبته بدفع سعر إضافي رغم أن السيارة تضم عدادا. أو يرفض صحاب السيارة التوقف لأكثر من شخصين أو لعائلة.

وفي هذا الصدد، أكد مواطنون في تصريحات لـ ” الشروق ” أنهم ضاقوا ذرعا، من تصرفات بعض سائقي سيارات الأجرة، خاصة في المدن الكبرى، إذ إنهم وفي ظل انعدام الرقابة، يمارسون سطوتهم على الزبون.

وقالوا بأن بعض سائقي الأجرة، يرفض نقلك إلى الوجهة التي تطلبها، بحجة أنها “ليست طريقه”، وفي حال وجدك مُستعجلا ومضطرا للركوب، يبتزك برفع الثمن في حال “تنازل” وأوصلك، رغم وجود العدّاد في السيارة.

وسائقون آخرون يرفضون التوقف لشخصين أو أكثر، خاصة إذا كانت عائلة بأطفال. ويطالب المواطنون، نقابات سيارات الأجرة والسلطات الأمنية، بردع مثل هذه التصرفات “غير القانونية” التي تمس بحقوق المستهلكين.

ويُشار إلى أن نقابات سيارات الأجرة، لطالما دخلت في صراع “شديد” مع أصحاب التطبيقات الحديثة للتوصيل، التي تمكنت وفي ظرف زمني قصير، من الاستحواذ على معظم زبائن سيارات الأجرة القانونية، بسبب رضوخها لطلبات المستهلك، وأسعارها التنافسية.

وهو ما يجعل أمر تنظيم قطاع سيارات الأجرة في الجزائر، أكثر من مهم في هذه الفترة التنافسية، عن طريق احترام المستهلك، وإلاّ ستجد نفسها خارج السوق السنوات المقبلة، بحسب تصريح مواطنين.