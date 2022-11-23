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رياضة

تصرّف غريب مِن لاعبي منتخب ألمانيا

الشروق الرياضي
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تصرّف غريب مِن لاعبي منتخب ألمانيا
ح.م

تصرّف لاعبو منتخب ألمانيا لِكرة القدم بعد ظهيرة الأربعاء بِطريقة غريبة، قبيل مواجهة نظرائهم من اليابان.

وخسرت ألمانيا بِنتيجة (1-2) أمام اليابان، في مباراة بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة كأس العالم 2022 بِقطر. تحت إدارة حكمِ ساحةٍ من السلفادور.

وتعتمّد لاعبو منتخب ألمانيا وضع أيديهم على أفواهمم، أثناء عملية التقاط الصورة التذكارية، وقبيل انطلاق مواجهة اليابان. كما تُظهره الصورة المُدرجة أعلاه.

ويُفترض أن “الفيفا” تستفسر الاتحاد الألماني للعبة عن سرّ هذه الحركة، ذلك أن لوائح اتحاد الرّئيس جياني أنفونتينو تمنع الزجّ بِالسياسة (أو أمر آخر) في المجال الكروي.

وتلجأ المنتخبات الغربية هذه الأيّام – بِطرق أو أخرى – إلى تشويه منافسة كأس العالم، المُقامة أطوارها بِبلد عربي ومسلم. على غرار الإصرار على حمل قائدي الفرق شارة الشواذ، ورفض “الفيفا” بِصرامة لِهذه المساعي “المتطرّفة”.

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