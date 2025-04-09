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العالم

تصعيد جديد.. الصين ترد على ترامب بفرض رسوم بنسبة 84%

الشروق أونلاين
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تصعيد جديد.. الصين ترد على ترامب بفرض رسوم بنسبة 84%

أعلنت الصين، الأربعاء، أنها ستزيد رسومها الجمركية على المنتجات الأميركية إلى 84%، بدلا من 34% التي كانت مخططة في البداية، في تصعيد آخر للحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

 وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن “معدل الرسوم الجمركية الإضافية” سيتم “رفعه من 34% إلى 84%” اعتبارا من الساعة 12:01 من صباح اليوم الخميس .

هذا القرار جاء كرد انتقامي على سياسات أمريكية جديدة وصفتها الصين بأنها “تمييزية وغير عادلة”، من بينها إجراءات تتعلق بقطاع التكنولوجيا والطاقة النظيفة.

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