تصعيد جديد.. الصين ترد على ترامب بفرض رسوم بنسبة 84%

أعلنت الصين، الأربعاء، أنها ستزيد رسومها الجمركية على المنتجات الأميركية إلى 84%، بدلا من 34% التي كانت مخططة في البداية، في تصعيد آخر للحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن “معدل الرسوم الجمركية الإضافية” سيتم “رفعه من 34% إلى 84%” اعتبارا من الساعة 12:01 من صباح اليوم الخميس .

هذا القرار جاء كرد انتقامي على سياسات أمريكية جديدة وصفتها الصين بأنها “تمييزية وغير عادلة”، من بينها إجراءات تتعلق بقطاع التكنولوجيا والطاقة النظيفة.